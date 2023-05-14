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台灣基北北桃1200元通勤月票7月上路 雙北1280定期票按比例退費無手續費

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/14 19:25
雙北1280元定期票將走入歷史，基北北桃1200元定期票7月開賣。(圖/中央社)  

雙北1280元定期票將走入歷史，基北北桃1200元定期票7月開賣。(圖/中央社)  

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）基北北桃1200元通勤月票預計7月販售，現行雙北1280元公共運輸定期票則販售到6月底。台北捷運指出，同張卡片不得使用兩種方案，須先退掉1280元定期票方能辦理1200元定期票，退票金額按比例計算，不收受手續費。

現行雙北1280元定期票為30天內無限次搭乘台北捷運、雙北公車、淡海輕軌、安坑輕軌，並享有YouBike優惠。因應民眾跨縣市交通需求，行政院拍板定案，自7月推出的1200元通勤月票，將使用範圍擴大至基隆、台北、新北、桃園大眾運輸系統。台北市交通局長謝銘鴻日前表示，基北北桃已將方案交給中央，中央5月26日公布通勤月票審查結果。

北捷指出，為配合1200元定期票7月1日發售，1280元定期票將販售至6月30日，退費計算方式續依「公共運輸定期票使用須知」，退票金額以定期票票價扣除「定期票票價乘以經過日數佔定期票有效期間（30日）之比例」（不足1元之數值採無條件捨去）計算。

北捷表示，定期票未使用天數可依比例退費，不收手續費，「經過日數」為定期票啟用當日起算至最後一次使用日的日數，1280元定期票將以扣除「經過日數」後的剩餘天數，作為未使用天數計算退費。

民眾若欲申請1280元定期票退票，可持未逾期的定期票至各捷運站詢問處辦理，退費金額將加值回原票卡。若是已逾期的定期票，可在1年內至北捷官網申請線上退費、或以各捷運站所設之票卡查詢機申請、或洽各捷運站詢問處後送申請。
1280定期票
1200定期票
北捷

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