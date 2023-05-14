統治土耳其20年爭議不斷　艾爾段政權存續14日揭曉

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）土耳其將在14日舉行百年來最重要的選舉，而這關乎已執政20年的總統艾爾段日益專制的政府，是否將繼續領導8500萬人民。

土耳其總統及國會大選於14日登場，該場選舉將為這個北約成員國未來的治理與外交政策奠基，以及深陷生活成本危機中該國未來的經濟走向。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）自2003年出任總理、2014年成為總統，土國20年來都在其統治之下，然而近年對庫德族的鎮壓、對今年2月奪命逾5萬的強震處置失當、以及通膨與經濟危機，都讓民心動搖。

民調顯示，艾爾段的主要挑戰者為6大反對黨所組國家聯盟（Nation Alliance）共主、左翼共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），若其中一人未在星期日的選舉中獲得過半數的選票，兩位候選人將於5月28日的選戰中一決高下。

除了國家領導人，新的議會也將透過投票形塑，由艾爾段領導的保守派伊斯蘭主義的「正義發展黨」（AKP ）與極端民族主義盟黨民族行動黨（MHP）所組成「人民聯盟」，與世俗派國家聯盟（Nation Alliance）之間的競爭，將會相當激烈。

佔總數15%至20%的庫德族選民將在此次選舉發揮關鍵作用，庫德族所支持的人民民主黨（HDP）本屆雖未推派參選人，但已宣布支持基里達歐魯。

本次投票時間始於當地時間上午8時，到晚間5點結束。根據土國法律，晚上9點以前禁止報導任何選舉結果。