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印度反對黨南部邦選舉大勝 分析：明年大選仍局勢未明

分析師指出，儘管此次國大黨在人民黨手中拿下勝利，但先前也嘗過敗績，國大黨應保持清醒不要被沖昏頭。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/14 16:00
印度總理莫迪帶領的印度人民黨（BJP）在在印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）議會選舉中，敗給最大反對黨國民大會黨（INC）。(圖/美...

印度總理莫迪帶領的印度人民黨（BJP）在在印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）議會選舉中，敗給最大反對黨國民大會黨（INC）。(圖/美...

（台灣英文新聞／李昱德　綜合報導）印度最大反對黨國民大會黨（INC）在印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）議會選舉中，擊敗印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）帶領的印度人民黨（BJP）並獲得了大勝，這無疑在明年國會大選前，大幅提振了反對黨的士氣。

BBC報導，儘管莫迪十分看重該邦的選舉並在造勢期間投入大量精力，最終選舉結果仍差強人意，國大黨在224席中斬獲130席，而印度人民黨只獲得66席，現任的卡納塔卡邦首席部長博邁（Basavaraj Bommai）已承認敗選。

分析指出，印度人民黨已在卡納塔卡邦執政4年，期間內部爭論不斷且管理狀況也不好，因而面對當地民眾強烈的反彈，除此之外，競選期間一直強調莫迪個人魅力及公信力並沒有達成預期的效果，國大黨猛烈攻擊的通貨膨脹、高失業率等問題反而獲得了選民共鳴。

一些卡納塔卡邦邦加羅爾縣（Bengaluru）的選民告訴BBC，國大黨的競選活動充滿活力、規劃完善，且面對人民黨提出的各種質疑也處理得有條不紊，因此決定給予支持。

不過事實上，除了人民黨有著執政4年政績不佳的劣勢外，雙方的政見其實都聚焦在對窮人的補助上，像是免費提供燃氣汽缸及電費補助等，而國大黨甚至進一步承諾會禁止民族主義印度教激進組織「印度青年民兵組織」（Bajrang Dal），並將其與已被禁止的激進伊斯蘭政治組織印度人民陣線（Popular Front of India）相提並論，一度引起各界譁然。

人民黨因此指控國大黨具有「反印度教」立場，且該承諾會「傷害印度教神祇哈奴曼（Hanuman）信徒感情」，這也讓國大黨在選後宣稱，這個結果是選民拒絕人民黨的分化政策所致。

而儘管國大黨似乎有些過於興奮，甚至公開表示人民黨之後的選情都會跟這次一樣挫敗，BJP的支持者、政治分析師Suvrokamal Dutta認為，國大黨之前在北部與東北部的選舉也敗給了人民黨，因此國大黨不應該被這次勝利沖昏頭。

另一名政治分析師Sugata Srinivasaraju則說，2024年的局勢還是會有變化，上次大選就是如此。這次選舉的氣勢是否會持續到2024大選，仍是個未知數。
印度
議會選舉
莫迪

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