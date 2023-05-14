蘇丹內戰恢復停火談判前夕 衝突激烈RSF部隊多於以往

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）北非國家蘇丹在軍方與民兵組織「快速支援部隊」（RSF）聯手於2019年推翻獨裁政權後，就陷入內戰至今，儘管日前雙方簽訂「吉達宣言」，承諾優先保護平民，並於14日於沙烏地阿拉恢復停火談判，然而首都喀土穆居民指出，交戰情形仍然激烈，在街上的RSF部隊比以往都多。

路透社報導，自11日軍政府與RSF達成「吉達宣言」（Jeddah declaration）以來，在喀土穆以及鄰近區域，還有西達佛省（Darfur）首府朱奈納（ Geneina）的交戰情形不減反增，居民表示坦克出沒、RSF部隊在街上巡邏的次數多於以往。

一個月前所爆發的衝突已造成數百人死亡，逾20萬人前往鄰國，國內尚有70萬人流所失所，外部勢力可能趁虛而入，破壞該地區的穩定。醫療慈善非營利組織「無國界醫生」（Médecins sans frontières）更示警，在達佛省北部庇護所的難民，每天僅有一頓飯可吃，對許多早已營養不良兒童更可能雪上加霜。

儘管雙方協議優先保護平民、開放人道救援進入蘇丹，然而軍政府13日宣布，除了援助航班之外，領空將持續關閉至5月31日，軍政府與RSF都未顯示妥協的跡象，目前雙方都無法快速取得勝利。而首當其衝的居民則是面臨轟炸、槍擊、入室搶劫，難以為繼的電力供應，水與食物短缺，以及受傷幾乎無法得到醫療援助等困境。

根據當地一名策展人塔里克（Duaa Tariq）指出，RSF部隊已完全控制喀土穆住宅區，他們會搶劫、騷擾當地居民，並帶著武裝四處遊蕩。塔里克寄望14日的談判能夠促成停火，但不相信交戰的任何一方。

蘇丹官員表示，在沙烏地阿拉伯吉達市（ Jeddah）登場的談判，將會討論執行現有的協議的方法，然後是長期停火，這可能為將來蘇丹出現文職政府鋪路。

一名沙烏地阿拉波的高級外交官指出，沙國已邀請率領蘇丹政府軍的布爾漢將軍（Abdel Fattah al-Burhan）參加在吉達舉行的阿拉伯聯盟首腦會議，然其他消息來源表示，出於安全考量，預估布爾漢不會離開蘇丹。

布爾漢為蘇丹主權委員會主席因而受邀，而RSF指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）則為該委員會副主席。