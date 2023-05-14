〈投資理財）台灣網通資安、電子通路股旺漲多 存股族還可注意什麼？

全球經濟不景氣，台灣亦受牽連，如何避開景氣循環股，精挑細選具成長動能好標的，是當前選股重要考慮。最近蔡英文總統宣布成立資安國家隊，網通資安以及半導體產業鏈話題熱，但穩定性高的電子通路股，其實有不少值得存股族注意的好標的。

網通資安股不少長期投資報酬率不錯，投資人可以注意，例如凌群（2453)、零壹（3029）、精誠資訊（3214），或電子通路股益登（3048）、豐藝（6189）、精技（2414）、至上(8112)、全科（3209）、文曄（3036）等，都是長期配發股利穩定，殖利率合理的標的，投資人可以考慮擇優長期存股。

最近市場上做手喊盤炒作的軍工、碳權、綠能等標的，各擁題材，固然有不同的商機，但是究竟能否化為實際的業績及股利，路途恐怕還很遙遠，而且大漲之後，股價是否合理，已有疑問，投資人是否適宜追高，應審慎考慮，還不如回歸基本面，投資價廉物美的好標的，更為安全。

以電子通路股至上為例，2022年股利為現金股息4.4元，2021年現金股息4元，2020年現金股息3元，連續3年股利都成長，現在股價在45元左右盤旋，殖利率近10%，是相當不錯的存股標的。而且由於股價漲幅仍小，無人炒作，投資人有機會買到不錯的價格。

至上去年因消費需求下滑及半導體產業庫存調整影響，全年營收為1740.75億元，稅後純益22.07億元，雖然比2021年衰退，但是税後每股盈餘仍有5.16元，創歷史次高。當前產業情勢伺服器、車用需求穩健，庫存已告一段落，下半年手機新品將陸續推出，營運可望先蹲後跳，維持穩定。

豐藝2022年每股配息3.45元，2021年配息3.68元，股利都相當穩定，股價維持在42元左右，殖利率亦達8%左右，值得注意。豐藝目前的代理品牌數量達到34樣，產品包括綠性IC、記憶體、影像處理IC、模組產品、微電腦控制器、液晶顯示器，去年每股獲利達4.08元，2021年每股獲利4.31元，財務、業務都很平穩，是不錯的投資標的。

資安現在已成為全球重視的公共安全問題，台灣每年受到駭客侵襲，損失高達8100億元，政府已將資安列為重要發展項目，並成立資安國家隊，網通股精誠資訊、零壹、凌群，近年大力發展資安業務，現在已逐漸進入成長期，營收、獲利都值得注意。

精誠資訊今年已經連續第8年，每年配息5元，衡平股利政策不論每年獲利如何，都能以雄厚的財務狀況，配發不錯的股利，應該值得投資人注意。不過由於近期漲了一波，似乎應該考慮殖利率是否合宜，再決定是否投資，或者可以等到股價回跌到屬意的價格，再作投資考慮。

值得注意的是精誠資訊今（2023）年第一季稅後純益4.55億元，比去年同期的3.14億元，大幅成長44.83%，每股稅後盈餘達1.84元，優於去年同期的1.27元，主要受惠於企業強烈的資安需求，精誠資訊在資安領域發展上，取得重大突破，轉投資的達友科技亦貢獻獲利，預料精誠資訊仍將穩定成長，值得投資人注意。

零壹也是資訊服務類股，已經連續2年配發現金股息3.6元， 股價在60元左右，殖利率約6%，投資人可考慮在合理價格範圍內，長期投資。零壹近年來主攻資安業務，成績斐然，今年第一季繳出亮眼成績單，營收37.2億元，稅後純益4.78億元，均創歷史新高，每股稅後盈餘為1.17元，為歷史次高，同期新高紀錄。

由於獨家代理多家資安產品，零壹資安業務營收貢獻度已達5成，今年第一季成長2成，符合產業成長曲線，值得注意其未來的成長性，如果掌握合理價位，應該是可以考慮的投資標的。

凌群受惠智慧交通、5G及AloT等解決方案，2022年繳出營收、獲利同創新高的亮眼成績，今（2023）年再創佳績，第一季營收為12.46億元，年增2.47%，再創新紀錄。凌群主要客戶是智慧產業，過去幾年內，布局智慧交通、智慧服務機器人、智慧城市、智慧醫療及ESG等業務。

凌群預期今年帶動IT產業成長的動能之一，就是資安，有別於傳統資安監控服務（SOC），該平台以情資驅動為導向，結合終端可視性工具及自動化流程引擎，進行資安預警及情資的自動串查、惡意行為防堵與資安事件通報處理，可滿足政府機關及民間企業在資安情資分享（ISAC）、資安服務監控（SOC）及緊急應變通報（CERT）等需求。資安業務的營收，亦已達凌群總體業績的一半，未來成長空間仍大。

凌群2022年每股獲利為2.51元，配息2.2元，獲利及配息已是連續5年成長，預料在全國重視資安管理之際，凌群的業務發展還是看好，值得投資人注意，俟合理價位長期投資，風險應該不大。



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