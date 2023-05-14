台南大員皇冠假日酒店 鮪魚季5/17搶鱻登場

每年4月至6月是鮪魚最肥美的季節。台南大員皇冠假日酒店元素餐廳自2023年5月17日至6月30日推出「鮪魚季」主題料理，近50道全新創意鮪魚料理輪流搶鱻登場，整條鮪魚從頭吃到尾。重頭戲是週六、週日限定的「鮪魚現切秀」，讓大家近距離欣賞游輝杰主廚手起刀落的精準分切鮪魚的俐落刀工，見證一場賞心悅目的切魚秀，視覺、味覺雙饗宴。煉．瓦日式餐廳推出鮪魚套餐，季節限定的美食，鮪魚控千萬不要錯過。

搶搭屏東鮪魚季列車，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳自開業以來主打海鮮百匯吃到飽深受饕客喜愛，5/17起同步推出「鮪魚季」主題料理，游輝杰主廚精心研發近50道鮪魚創意料理，將於活動期間輪流登場，包括沙拉前菜、日式、法式、西式、中式與創意等，整條鮪魚可以從頭吃到尾。南法名菜尼斯沙拉中鮪魚的鮮味是關鍵靈魂，加上蛋、番茄、生菜與油醋醬汁，讓你品嘗色香味俱全的地中海特色料理。炙燒鮪魚玫瑰將鮪魚排成一朵盛開玫瑰的花狀，透過炙燒後表面變色就像雙色玫瑰一樣，可口動人，保留肉的軟嫩又能吃出鮪魚的鹹香風味。鮪魚在日式料理區也很常見，一口氣就推出8樣，鮪魚軍艦壽司、鮪魚握壽司、辣味鮪魚壽司、炙燒鮪魚手卷、山葵海苔鮪魚捲天婦羅、鮪魚南蠻煮、鮪魚丼、鮪魚茶碗蒸等。奶油鮪魚蘑菇酥盒，是法式料理中常見的熱前菜，以濃香的白醬拌炒鮪魚、蘑菇成為餡料，小巧造型，一口咬下酥香、爆漿，口中充滿大海的鮮滋味。鮪魚菲力的部位最適合最為排餐，肉質清爽彈牙不肥膩，且仍保有魚油香。香煎鮪魚排再佐以不同的獨家沾醬，風味迥異，別具特色，像是白酒蘑醬、海膽醬、橙香蛋黃醬、塔香蛋黃醬、鳳梨莎莎、青蔥芫荽青醬等輪流推出，每餐期提供2種搭配方式，任君選擇，讓您每一次來吃都有新的搭配與驚喜。鮪魚一整隻都是寶，其中用鮪魚頭富含DHA很適合熬湯，濃郁香甜的湯底放入炸到酥脆鮪魚柳，台式土魠魚羹化身成為升級版的鮪魚羹，每吃一口都有莫名的高級感。香辣鳳梨鮪魚尾以南洋料理手法烹煮，鮪魚尾運動量最高，含豐富膠原蛋白，先將鮪魚尾炸到金黃，加入鳳梨、一起拌炒出酸、甜、辣的多重滋味，肉質Q彈鮪魚尾，讓人越嚼越香。

台南大員皇冠假日酒店元素餐廳「鮪魚季」主題料理的重頭戲則是週六18:30、週日12:30的「鮪魚現切秀」，游輝杰主廚扛著重達30-50公斤的台灣近海鮪魚，敲鑼打鼓熱鬧出場，並繞行餐廳一圈，客人可以近距離直擊鮪魚分切的精湛刀工與手法，並認識鮪魚的各個部位，一場完美的視覺與味覺的鮪魚饗宴。飲料區有「啤酒、紅白酒無限暢飲」，搭配鮪魚料理風味再升級！供應時間為週三、週四、週日晚餐成人999元、兒童499元，週五、週六晚餐及週六、週日午餐成人1,088元、兒童499元，以上價格須另加10%服務費。為維持用餐品質請事先訂位06-512-1807。