上海鄉村極致奢華端午禮盒組 超華麗頂級潮州粽

一年一度的端午節，各餐廳的紛紛推出令人眼花撩亂的創新粽子，而台北知名中餐廳「上海鄉村」，今年特地將店內的招牌菜色「無錫子排」與「上海菜飯」，推出風味獨特的「無錫燒肉粽」與「松露嫩雞粽」，還有超值自用與體面送禮的各種組合。

其中，最受歡迎的「無錫燒肉粽」，嚴選台灣本土優質豬肉，經師傅精湛的手藝烹調成國宴名菜封肉，與秘傳無錫醬汁久滷入味，穠纖合度的恰到好處，同時有著豐腴的油脂，切塊包入由上海料理的靈魂「上海菜飯」所製成的菜飯粽，味鮮噴香的菜飯完美融合，仿佛是來到餐廳門市，直接在享用經典菜色般的感動。

而創新口味的「松露嫩雞粽」，是以爽口的青江菜與鹹香的家鄉肉共舞而成的上海菜飯作為基底，別出心裁的加入「La Rustichella義大利頂級松露醬」，松露濃郁的香氣與菌菇的鮮味交融，鮮嫩的雞肉染上奢華黑金光澤，一同包入粒粒油亮的糯米飯中，一入口便能感受到那爆炸般的濃郁黑鑽松露香氣，緊緊交織的多層次口感，讓這顆粽子成為端午最奢華的味覺饗宴。

上海鄉村也針對客戶送禮，特別推出「情有獨粽」套組，套組內容除了無錫燒肉粽與松露嫩雞粽之外，還有搭配門市最熱賣的「火腿扁尖燉雞腿湯」，選用珍稀扁尖筍與風味家鄉肉，耗時慢熬的濃郁白湯，完全就是老饕行家的最愛聖品，再與香氣撲鼻的粽子一起享用，絕對是面子、裡子都兼顧的體面端午節。

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