歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2023歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest, 簡稱Eurovision）冠軍出爐！超好聽單曲搶先聽！

綜合外媒報導，今年Eurovision在英國「流行音樂之都」利物浦舉行，本應該由上屆冠軍國烏克蘭在該國舉行，但因俄烏戰爭所以由第二名英國代辦，今年瑞典39歲女歌手Loreen再度奪冠！以歌曲《Tattoo》擄獲來自37國投票觀眾的心，更替瑞典拿下第七座冠軍。

Loreen是繼愛爾蘭歌手Johnny Logan後第二位二度奪冠的音樂家，兩國現在冠軍數打成平手，天團Abba也曾於49年前以《Waterloo》在Eurovision奪冠，Loreen首度於2012年奪冠，這次於得獎感言表示，好像回家的感覺。

然而，不幸的是，當比賽進行途中，俄羅斯發射飛彈到烏克蘭西部城市捷爾諾波爾（Ternopil），其為今年代表烏克蘭參賽的雙人電音團體Tvorchi的家鄉，造成兩人傷亡。

來自芬蘭的29歲饒舌歌手Käärijä身穿霓虹綠，領軍熱情舞團帶來西班牙舞曲《Cha Cha Cha》拿下第二名，現在讓我們一起來聽聽看這兩首歌曲吧！



Cha Cha Cha。（影/YouTube）



Tattoo。（影/YouTube）