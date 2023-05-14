首屆「PhotoVOGUE影像藝術展」台北亮相　經典封面人物傳達女性力與美

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)首屆「PhotoVOGUE影像藝術展」自即日起至5月21日華山文創園區亮相，加入VOGUE TW 官方IG帳號即可享免費入場。

「PhotoVOGUE影像藝術展」主題定調《相望 綻放》，12日舉辦開幕派對「Art’s Night Out」，國際知名舞蹈家許芳宜、金鐘獎得主姚淳耀、金曲獎得主阿爆（阿仍仍）等皆出席。

展出分為5大展區「柔韌風華」、「為摯愛的土地」、「獨一無二」、「疫情時代」，以及「推薦攝影師」，邁入展場首先映入眼簾的是曾登上品牌雜誌封面的台灣知名女藝人及運動員，包含「舉重女神」郭婞淳、蔡依林、許宜芳等，不只畫面動人，每位成功女性的背後更蘊藏精彩故事，而在攝影師精準的捕抓下，更傳達出女性特有的力與美。



「柔韌風華」展區。(圖/品牌提供)

在台灣享有知名度的馬來西亞攝影師鍾靈是品牌長期合作夥伴，此次展出作品精選，及其個人著名的Project 365系列，該系列也是首度實體展出，其計畫透過每天上傳一幅影像到社群媒體的方式記錄COVID-19疫情日常，感受時間流逝體悟生命重要性開啟觀眾思考空間。

此外，「為摯愛的土地」展區呈現出台灣之美，並關注逐漸消逝的自然資源，盼觀眾從大自然中學習、汲取力量，並重是永續議題；同步登場的還有「推薦攝影師」展區的4位新銳攝影師魏嘉宏、陳智賢、楊皓淳、王瑄琳的系列作品；展區最後可見品牌經典雜誌插畫封面，一覽品牌隨著時間的演變。

PhotoVOGUE起源於2016年的米蘭時尚之都，旨在為業餘和專業攝影師成立社群網路和展示作品的平台，透過攝影鏡頭連結時尚和當代文化，不斷透過攝影鏡頭深入探索多元議題，引起全球的關注和共鳴。如今已迅速成為世上最受矚目的攝影藝術節之一。

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展覽現場。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)