【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北當代藝博會今（14）日來到最後一天，本報於超過千件的藝術展品及裝置裡，挑選出超搶手、最貴及最有話題的作品，一起來看！

台灣已故雕塑大師朱銘《芭蕾系列》超搶手！



朱銘《芭蕾》系列。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

朱銘不幸於今年4月過世，亞洲藝術中心代理老師展出多件雕塑受到藏家青睞，畫廊表示去年就和朱銘基金會舉辦朱銘個展，展出《人間》跟《芭蕾》系列，反應十分良好，於是去年就決定今年台北當代要帶老師作品，也開啟許多人的的收藏人生。

這袋垃圾竟要價百萬！



Gavin Turk《垃圾》。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

編輯真是有眼不識泰山，經過時還真以為是袋垃圾！55歲英國藝術家Gavin Turk《垃圾》乍看像裝滿廢棄物的黑色塑膠袋，放在街邊等著垃圾車來收，但其實是件銅製雕塑。代理《垃圾》的畫廊Ben Brown Fine Arts表示該作要價6位數美金，換算台幣下來至少破百萬。

有趣的是，這位充滿奇想的藝術家當初差點領不到Royal College of Art的畢業證書，因為他的畢製《Cave》是一個藍色原板，上頭寫著讚美自己「Gavin Turk worked here, 1989–1991」，而Turk最有名的藏家、大伯樂是Charles Saatchi，不但收藏也幫他舉辦巡迴展受到大量關注。

Nino Mier Gallery



Tony Matelli《Arrangement》。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

畫廊成立7年，在紐約、洛杉磯、布魯塞爾都有設址，首次參加亞洲的藝博會就獻給台北當代，藝術家Tony Matelli的倒掛花卉雕塑《Arrangement》及Andrea Joyce Heimer充滿童趣的繪畫都很熱門，貴賓預展就已售出。

此次是畫廊4年來首次和台灣藏家面對面接觸，資深總監Megan Mulrooney難掩興奮也透露明年有計畫再度參加台北當代。

丟棄口香糖包裝紙雕塑



焦興濤大型裝置。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

四川藝術家焦興濤的作品跳脫傳統雕塑想像，以不同材質及尺寸重新詮釋「生活中的平凡物件」，賦予日常生活心想像，此次由采泥藝術代理，超過130公分高的綠色裝置使用玻璃鋼及上漆，玩味被揉成一團的口香糖包裝紙，要價6萬8美金，約為200萬台幣。

全場最貴破億台幣



Robert Ryman《無題》。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

紐約極簡主義藝術家Robert Ryman於1963年創作的《無題》，在亞麻布上的油彩畫，由David Zwirner畫廊代理，要價2,500美金，相當於台幣7億7千萬。

Ryman於1961年名為《無題》的白色畫作，在蘇富比拍賣上的估值達到1,500萬到2,000萬美元。