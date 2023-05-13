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「新台灣人」球星家務事鬧進派出所　球團聲明：「戴維斯並無暴力相向」

➤P. LEAGUE+聯盟新北國王的戴維斯（Quincy Davis III），是台灣首名的歸化球星，過去在國際賽的好表現，也被網友稱為「護國神Q」。➤今天(13日) 下午戴維斯在友人和律師的陪同下，已經獲得交保離開地檢署。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/13 19:51
(此為戴維斯臉書2022年檔案圖片)

(此為戴維斯臉書2022年檔案圖片)

（台灣英文新聞/體育組 綜合報導）效力於PLG新北國王的「新台灣人」戴維斯，驚傳違反和前妻的家暴令遭以現行犯逮捕，並於今天(13日) 在友人和律師的陪同下，以10萬元交保。球團聲明強調：「戴維斯並無暴力相向。」

P. LEAGUE+聯盟新北國王的戴維斯（Quincy Davis III），是台灣首名的歸化球星，過去在國際賽的好表現，也被網友稱為「護國神Q」。他現年40歲，本季在PLG出賽38場，平均可繳出10.3分、8.6籃板。

據了解，戴維斯和空姐前妻在去年(2022年) 9月協議離婚，但因為他前妻主張，多次和戴維斯溝通協調的過程中，對方情緒都相當激動，因此當時就有申請家暴令。

沒想到昨(12日) 晚上戴維斯和前妻在派出所前爭吵，甚至有拉扯行為，因此警方只得依現行犯將他逮捕，並移送地檢署偵辦。

今天下午戴維斯在友人和律師的陪同下，已經獲得交保離開地檢署。

新北國王發出的聲明提到

「事件發生後已第一時間進行了解及關心，並提供戴維斯先生、其前妻及家人協助。球團堅決反對任何家庭暴力及不法行為，對於球員違法犯紀之情況絕不包容與妥協。」

不過聲明也提到：「戴維斯及其前妻係針對家人探視會面之家庭事宜，未能達成處理方式的合意，雙方一時情緒難以平復而發生衝突，但本球團得知並無暴力相向的情事發生。」

最後球團聲明也說：「戴維斯先生雖未有任何暴力行為，但因涉及各方權益及保護令要求，需要進一步配合檢警調查。球團也將持續提供戴維斯先生及其家人必要的協助，並促使戴維斯先生遵循法令規範及全力配合本事件所有的調查，以杜絕任何形式的家庭暴力發生」。

PLG即將進入季後賽，新北國王「新台灣人」戴維斯卻傳出違反家暴令遭逮捕。中央社引述聯盟執行長陳建州說：「會先瞭解事情始末，並提供法務協助，也會給他一點時間去處理家務事。」

陳建州今天(13日) 在P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人的主場，接受媒體聯盟時提出說明。

陳建州強調：「我也是剛剛才知道這件事，我們已經請聯盟的法務和球團法務對接，要先去了解整起事件的始末，且這是家庭的事情，也關乎私領域，先讓戴維斯有點時間去處理家庭事情，我們也會請聯盟和球團的法務協助。」

根據PLG聯盟的相關規章，對球員道德條款，就有包括「聯盟相關人員為確保聯盟形象，不得有下列行為」，其中一項就是「違反家庭暴力防治法之行為。」

根據罰則，「違反本章之聯盟相關人員，聯盟得視其情節輕重，予以警告，或為必要之處分，聯盟受有損失者，得對其求償」、「前項之處分皆得併罰最高新臺幣伍拾萬之罰款」、「若違反本章之聯盟相關人員係受有脅迫之情事者，聯盟須報請檢警機關介入調查。」

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