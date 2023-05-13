TikTok母公司前高層爆 中國利用字節跳動大外宣、搜集用戶資料

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）一名曾任職TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）的前主管，控訴公司因他揭發內部不當行為而將他開除，並也揭露中國政府以字節跳動作為政府宣傳工具。

根據美聯社報導，余英濤（Yintao Yu）2017年8月至2018年11月間，於字節跳動美國部門擔任工程部門主管，稱自己因揭露公司的不當行為而遭解雇，因而向舊金山地方法院提起訴訟，並提交了訴訟書。

根據余英濤所提交的訴訟書，中國政府監督著字節跳動北京總部，還賦予該公司宣傳「核心共產主義價值」的任務，此外，中國政府不僅擁有關閉中國app的權利，還可獲取平台中的所有數據，包含美國國內所儲存的訊息。

余英濤於訴訟書中聲稱，TikTok會宣傳平台上仇日相關內容的影片、將支持香港抗議活動的內容降級，並同時推廣批評抗議活動的內容。

此外，字節跳動開發出一套軟體，在不經用戶同意的情況下，可隨意竊取用戶於競爭平台上傳的內容，並將這些內容放在自家平台上，他們也會設立假帳號，為其他用戶按讚或追蹤，製造高點閱率的假象。

美國國內不斷地有要求禁用TikTok的聲音，有些人擔心，中國政府可能利用TikTok竊取美國用戶的信息，並惡意利用，政府也在積極推動立法禁用TikTok，但美國用戶仍不斷增加，目前已高達1.5億人。

報導指出，美國海外投資委員會（CFIUS）先前已要求字節跳動出售TikTok股份，希望TikTok與陸資切割，否則將全面禁止美國國內使用TikTok。

對此，TikTok也正式回應，他們從未將美國用戶的數據提供給中國政府，並將美國用戶信息託管於美國企業甲骨文公司（Oracle Corp.）的數據庫，以及刪除儲存於新加坡等地服務器上的紀錄，希望能藉此消除美國政府的疑慮。