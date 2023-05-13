泰國5/14舉行眾議院大選　政二代是否帶來政治改革備受矚目

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 泰國將在明（14）日舉行國會大選，在退役軍人、現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）領導的政府，正逐漸失去泰國人支持的當下，加上2020年泰國爆發學運後許多成員投身政治，本次有多達8名候選人代表的政黨，有機會拿下大量席次，不過因為派系眾多，可能也代表著聯合政府將有其必要。

這8名候選人包括，現任總理兼國防大臣帕拉育(Prayuth Chan-ocha, 下圖) 、現任副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）、泰國史上首位女總理盈拉（Yingluck Shinawatra）、因政變流亡國外的前總理戴克辛（Thaksin Chinnawat）之幼女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）、前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）、前副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）、前公共衛生部長林明利（Jurin Laksanawisit），以及地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）等人。

其中帕拉育(上圖, 美聯社) 已於今年自親軍方的保守主義政黨人民國家力量黨（Palang Pracharat）脫黨，改加入去（2022）年8月才成立、立場同樣保守的統一泰國建國黨，並代表其參選，然而，儘管他試圖將自己塑造成一名仁慈而有能力的領導人，並以歌曲方式試圖吸引民眾注意，民心逐漸流失的情況似乎仍難以逆轉。

前總理戴克辛之女貝東塔今年代表最大在野黨「為泰黨」出征，才36歲的她被視為該黨三名可能總理候選人中的最佳潛力股，加上其父曾因軍事政變而被迫流亡海外，在反軍方掌權的民間呼聲日益升高的情況下，對選民也有一定的吸引力。

而本次呼聲最高的，就屬學運後繼承遭解散的未來前進黨而新成立的「前進黨」（MFP）。該黨派出的皮塔(Pita Limjaroenrat) 年僅42歲，畢業於哈佛大學，現在是交通網路公司Grab的執行董事，並曾以未來前進黨黨員的身分當選眾議院議員。

皮塔(上圖) 年僅42歲，畢業於哈佛大學 (美聯社)

前進黨承諾當選後將進行全面政治改革、修憲，並減少軍隊的影響力，甚至打算觸碰泰國君主制這一長久以來被視為不可變更的議題，對泰國刑法第112條法案「冒犯君主罪」（lèse-majesté）進行修正，因此特別受到年輕人的歡迎。

朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）國際關係教授蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）認為，「前進黨」（MFP）正透過訴求政治權力核心的結構性改革將泰國政治帶往全新的階段。最近期的民調更認為，MFP甚至可能直接在500席的眾議院中斬獲70至100錫，成為不可忽略的一股勢力。

然而，即使前進黨與目前最大反對黨為泰黨已經表達出共組聯盟的意願，由於軍方起草的現行憲法與允許約250名非經選舉進入國會的議員就總理人選進行表決，即使兩黨加起來取得民選議員人數過半的340席，也可能無法獲得執政機會，最後可能還是得容納更多小黨，才能與保守聯盟抗衡。