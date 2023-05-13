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台灣黃牛票可處最高定價50倍罰鍰　不正當取票最重關3年　實名制入附帶決議

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/13 16:06
動力火車4月22日在台北小巨蛋舉辦「都是因為愛」演唱會，票券亦是秒殺，有網友痛批一張800元票券有黃牛喊到7000元（圖／中央社）

動力火車4月22日在台北小巨蛋舉辦「都是因為愛」演唱會，票券亦是秒殺，有網友痛批一張800元票券有黃牛喊到7000元（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）立法院12日三讀通過，若將藝文票券加價轉售，及以不正當方式取得，可罰票面金額或定價10倍至50倍罰鍰，及處以3年以下有期徒刑，或科或併科罰金300萬元以下。

疫情後國內外藝人紛紛至台灣舉辦演唱會、見面會等活動，但黃牛猖狂，票券一票難求，為打擊黃牛，文化部長史哲廣徵各界意見推動修法，立法院並於12日三讀通過文化創意產業發展法部分條文。

根據中央社，此次修法「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者」，及「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者」，均認定為黃牛行為，簡單來說，「加價轉售」及「以不正當方式取得票券」者，皆視為黃牛。

修法後條文規定，加價轉售者，將按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之10倍至50倍罰鍰；以不正當方式取得票券者，處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

票券實名制部分，正反方意見僵持不下，最後審查會同意不入法，但通過包含實名制、建立二手票券交易平台等7項附帶決議。

通過的附帶決議，其中一項要求文化部於3個月內，針對大型展演活動實名制與二手票券交易平台，提出具體輔導獎勵措施規劃，與預計執行期程。

另外也通過獎勵檢舉黃牛的附帶決議，要求文化部應於法令通過後，儘速建立檢舉獎勵機制，鼓勵民眾檢舉黃牛行為。

針對累犯應加重處罰亦包含在附帶決議內，盼能更有效遏止大量掃票之違法行為，穩定藝文票券交易秩序。
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文化部

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