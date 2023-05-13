【無語問天】陳柏惟指月台設「緊急斷電按鈕」台灣中捷認了: 可讓列車停開

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中捷運事故釀死傷，前立委陳柏惟今天(13日) 指出，中捷月台有設置「緊急斷電按鈕」卻錯失救援良機。中捷公司表示，斷電按鈕並非緊急煞車裝置，但確實按下後，可讓列車停在月台。

台中市南屯區文心南五路、文心南路口興富發一處建案，10日發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，最後釀1死10傷。

前立委陳柏惟今天在臉書發文表示，團隊查閱細部設計文件，並與軌道專業從業人員討論後，發現中捷月台上其實設有也能讓列車停留在站裡，阻止意外發生的「緊急斷電按鈕」。

陳柏惟指出，經團隊多次現勘，發現中捷在月台端牆門以外的管制區有一個緊急斷電箱，當打開按下時，站內列車將失去電力，當駐車電磁閥消磁，可立即實施駐車煞車，列車就無法發車。

陳柏惟說，事故發生時，保全已跑到月台頂端，再往前就能去觸動「緊急斷電按鈕」。但不論在本事故時，或事故後中捷高層的發言中，均未提及這個機制，顯然平時完全也未訓練，錯失最快救援良機。

中央社引述台中捷運公司發言人、運務處長許泰銘表示，若列車停在月台時，按下緊急斷電按鈕，周邊區域都會影響到，列車確實就沒有電、車子就不走了，若列車已出發則會持續滑動。

中捷公司表示，緊急斷電按鈕並非緊急煞車裝置，主要供人員進入軌道工作或救援前，作為斷電安全防護，避免被高壓電擊，且斷電按鈕設置於月台門端牆外方，屬於管制區，須以鑰匙開啟端牆門，至緊急斷電箱才能啟動按鈕，也需相當時間。

台中市議員江肇國今天稍早在臉書也曾發文表示，深夜收到無線電譯文後，卻發現更多缺失和疑點。

先前中捷公司給議會的報告是，當天12時27分04秒收到2次的電路異常通知，但是譯文顯示04秒到09秒，行控中心總共收到了14則異常警告。

無線電譯文中還記載：

12時27分10秒至11秒連續兩次「未經授權投入指令」，顯示沒有確認異常狀況就直接投入供電。

12時27分15秒：行控中心判讀是跳電，21秒時只請求確認電梯手扶梯有沒有人受傷。

12時27分32秒：豐樂站月台的保全無線電通報但是斷訊。

12時27分37秒：行控中心還是沒有察覺是軌道有異物入侵才導致電路異常，所以撥打台電詢問是不是台電跳電的問題。

12時28分09秒：列車已經撞上吊臂造成人員死傷後，行控中心向台電確認不是跳電。

江肇國指出，代理董事長林良泰請辭不代表究責停止，繼續檢討才能發現問題，面對問題、積極處理，避免意外再發生的任何可能。

另外，台中市議員何文海、陳淑華今天也揭露，根據中捷行控中心紀錄，意外發生當時，行控中心僅有3人值班，正常值班應有6人，中捷說當天有3人外出吃飯，發生事情就馬上回來，但最後行控中心現場仍只有5人。

此外，中央社也引述陳淑華說，經調出通聯記錄，列車撞上吊臂後，行控中心向台中市消防局通報有人受傷需救護，但一開始卻未告知事故地點，消防局原以為是行控中心的發話地北屯區松竹路，行控中心又說是文心森林公園，之後又改口其他地點，花了近1分鐘才告知正確地點。

陳淑華說，從通聯記錄來看，可見行控中心遇到緊急狀況應變能力不足，且通報救護也是亂報，一再延誤救援時間。

對此，運務處長許泰銘回應，事發當時是輪流用餐的時間，行控中心有精密設備儀器，未開放用餐，用餐區也設置無線電通知緊急狀況，針對緊急通報相關SOP會檢討與加強訓練。

不過，陳柏惟揭露中捷月台設有「緊急斷電按鈕」，並指中捷團隊錯失最快救援良機。中午時，台中市政府曾發出相關回應稿，並製作圖卡指陳柏惟的訊息為「假訊息 請協助澄清」。

陳柏惟下午則在臉書表示，中捷系統安全性不足，SOP想定也不足，讓基層難以做事，現在被指出問題還要惱羞成怒，趕快來說別人假訊息，希望中捷正視問題。

【連夜趕工的應付報告才是假訊息】 當你的基層沒有緊急停車可用，你的訓練本來就應該要涵蓋最危急時的最後手段。 我如果是中捷，現在就是重新檢討那份已卸任董事長連夜趕出來的匆促報告，盤點從教育訓練到人員調度以及機電設備可改善的機制。

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