臺加企業家交流　「從原礦到電動時代」談臺灣及加拿大於礦物領域的合作

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）「臺加企業家交流會」於10日在臺北成功舉辦，此次交流會的主題是「從原礦到電動時代－關鍵礦物座談會」，共同探討加拿大和臺灣在關鍵礦物領域的合作機會。

臺加企業家交流會由中華民國國際經濟合作協會、經濟部國際貿易局、與加拿大駐臺北貿易辦事處共同主辦，共60餘位來自臺加產官學各領域人員參與，兩國演講嘉賓們分享了關於關鍵礦物的最新資訊和產業趨勢。

加拿大自然資源部的土地和礦產部門的Avista Homayun，介紹了加拿大重要礦物價值鏈，以及這個產業鏈如何推動零排放未來，加拿大投資局的高級投資服務顧問宋向軍(Sandy Song)，分享了加拿大電池供應鏈的商機，強調了加拿大在這一領域的優勢。此外，RecycLiCo Battery Materials的首席執行官和董事Zarko Meseldzija，演講關於鋰離子電池的回收和升級再利用。

臺灣方面，能元科技股份有限公司執行副總Frank So，介紹了臺灣電池產業佈局加拿大的優勢。工業技術研究院產業科技國際策略發展所呂學隆資深產業分析師，演講聚焦於臺灣的電池產業如何成為加拿大具潛力的合作夥伴。

在全球市場上，礦業產品的重要性日益突出。加拿大擁有包括鎢、鈾、鎂、錫、鈹、稀土元素等31種對其經濟安全極為關鍵的礦物，這些礦物在許多高科技產業中廣泛應用，例如電子、航空航天、能源和國防等領域。

同時，隨著低碳經濟的興起，這些礦物還為儲能電池所需的鎳、鈷、石墨和鋰等提供了穩定的來源，且加拿大82%的電力來自潔淨能源，更滿足礦業發展最重要的環保訴求；而臺灣則具有先進的技術和市場需求，透過強化臺加之間的合作，不僅可以滿足臺灣對關鍵礦物的需求，還可以建立穩定的供應鏈，提升臺加產業在全球市場上的競爭力。

交流會期間，與會者進行了提問和交流，深度探討了臺加在關鍵礦物領域的挑戰和合作機會。