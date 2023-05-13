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【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢

➤實施期間自5月14日18時起至23日23時59分止。➤桃園機場公司提醒在此期間前往日本之旅客，提早抵達機場辦理報到，並配合現場人員引導至專屬查驗線通關，避免行程延誤。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/13 15:01
圖/桃園機場提供 (中央社) 

圖/桃園機場提供 (中央社) 

延伸閱讀: 【旅客滯留事件】台灣星宇航空撤換駐日本成田機場經理　內部大幅檢討

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 7大工業國集團（G7）高峰會5月19日至21日在廣島召開。因應日本G7高峰會舉行期間強化航空保安需求，桃園機場依據民航局加強機場航空保安措施指引，針對飛往日本航班（包括轉機）旅客加強人身及手提與託運行李之安全檢查，實施期間自5月14日18時起至23日23時59分止。

桃園機場提醒在此期間前往日本之旅客，提早抵達機場辦理報到，並配合現場人員引導至專屬查驗線通關，避免行程延誤。

機場公司13日發布新聞稿表示，疫後國際商務觀光需求快速成長，桃園機場今（2023）年1至4月份赴日人數為100萬2,693人次，約佔總出境人次26.8%。基於國際合作及強化保安，桃園機場於G7高峰會舉行期間，將執行強化安檢措施，為確保強化安檢期間作業順利，航警局將配合開設集中安檢專線，實施期間相關措施恐增加作業時間，敬請旅客體諒。

機場公司提醒赴日旅客提早至機場辦理報到及通關作業，至安檢線前排隊時，先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，使安檢流程更為順暢。

赴日旅客如對前述規定有任何疑問，可向所搭乘之航空公司洽詢。

【飛日本請注意】因應G7高峰會　台灣桃園機場14到23日•加強赴日旅客安檢

【旅客滯留事件】台灣星宇航空撤換駐日本成田機場經理　內部大幅檢討
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