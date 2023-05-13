【2024台灣總統大選】國民黨郭侯之爭　5月民調侯友宜大幅領先郭台銘

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）財團法人台灣民意基金會今（13）日發表「2024國民黨郭侯之爭最新發展」，在5月的最新民調中，雙方差距雖有逐漸縮小的趨勢，但侯友宜的支持度仍大幅領先郭台銘。

當問及「國民黨方面，目前最可能獲國民黨徵召參選2024總統有兩人，侯友宜和郭台銘，在這兩人當中，您比較傾向支持誰？」，受訪者中，有42.1%支持侯友宜，29.4%支持郭台銘，8.8%尚未決定，17.8%沒意見，1.9%不知道，意即侯友宜領先郭台銘12.7%，游離選民有約29%。

與上個月相比，侯友宜支持度下降2.8%，郭台銘下降1.9%。若從最近四個月支持度看，侯友宜在二月領先16.9%，四月兩人差距縮小至13.6%，五月再縮小至12.7%，雙方差距雖持續在縮小中，但侯友宜自始至終皆維持著兩位數的領先。

從年齡層來看，除45歲至54歲之間郭台銘小幅領先外，其他年齡層皆為侯友宜領先。

從教育背景看，侯友宜在每種教育程度選民中，都處於領先狀態。

職業背景方面，郭台銘僅在自營商 / 企業主方面領先侯友宜3.4%，其他包括高階白領人員、基層白領人員、勞工、農民、學 生、家庭主婦、退休人員、失業/待業都有明顯的落後；軍公教人員方面差距最小，落後 2.9%。

政黨支持傾向方面，國民黨支持者中，49%支持侯友宜，38%支持郭台銘；民眾黨支持者中，48%支持郭台銘，39%支持侯友宜；民進黨支持者中，42%支持侯友宜，24%支持郭台銘； 中性選民中，31%支持侯友宜，18%支持郭台銘。

至於地理區位，郭台銘在台北市和桃竹苗明顯領先，其他地區皆處落後。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間為 2023 年 5 月 8日及9 日，以全國二十歲以上成年人為對象；抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1076 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3 個百分點。