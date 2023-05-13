【三大族群免費入場】台灣首屆「RE：AND藝術設計博覽會」來囉！20家畫廊、17組創作者限時三天展出　

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）首屆「RE：AND藝術設計博覽會」自即日起台北南港老爺行旅登場。

「RE：AND藝術設計博覽會」吸引20家畫廊與設計團隊、17組個人創作者於38間客房展出，展覽規劃實體與線上的四大平行場域，包含公眾藝術設計主題展「界限與重疊」、 5場與業內人士深度交流的藝術設計沙龍、3個月platform A線上展售與藝術電商體驗等。

大河美術本次帶來南韓年輕藝術家Lili LEE，以及台灣塗鴉先鋒REACH，前者以充滿薩滿精神語彙為主要視覺風格，後者近年與Audi及Gogoro等品牌聯名合作，其中最受關注的是2022年與GQ合作的ART IS LIFE專欄，藝人瘦子將自己當作畫布給藝術家塗鴉創作，將展出其經典的「Bear Cat」系列。

多納藝術呈現作品被南韓國家現代及當代美術館藝術銀行、愛茉莉太平洋美術館典藏的流行藝術家卞大龍，帶著童話般溫暖的「白熊系列」；青雲畫廊則有年輕藝術家詹喻帆、阿寧、王昱喬以動物為主角、充滿對話與凝視感的版畫、陶瓷雕塑、與木雕作品。



展場照片。（圖/主辦單位）

獲2019、2022金點設計獎標章肯定的海流設計為巷子內設計同好帶來細節滿點、宛如工藝品般具收藏價值的雷射箔樣與海報； 由三金設計師與新媒體藝術家王宗欣展出Dosomething Art Department之獨特創作，展示如何將品牌價值透過設計淬煉出兼具商業及藝術性的追求化為可能。

以「靜謐的光景」為主題策展的創作者蔡佩庭，搭檔藝術行政夥伴彭庭軒，展出由幾何元素組合的類建築模型雕塑與系列燈具創作；曾參加倫敦新一代設計展、入選波蘭琥珀設計大賞 AMBERIF 的嘻金坊創辦人侯千珈，除展示難得一見的當代金工藝術創作，亦帶來戒指、項鍊、耳骨夾等造型兼具藝術與設計理念的商業珠寶設計作品。



展場照片。（圖/主辦單位）

位於飯店1樓的公眾藝術設計主題展「界限與重疊」，由「設計發浪」主理人設計浪人Chad Liu與Simple Life策展人Queena Lin聯合策劃，展出已故著名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid） 生前留下的未完成設計“Forma”乳酪刨絲器；日本自然派療癒藝術家寺山紀彥手工直尺 " f,l,o,w,e,r,s "；曾榮獲TIME時代雜誌評選全球百大創意設計師等無數國際大獎的西班牙設計金童Jaime Hayon，為義大利品牌 Bosa 創作的手工「藝妓花器」等超過20組跨界大師的經典作品，自即日起展至5月22日止。

飯店房客及持「台北當代藝術博覽會」VIP 或參展証可免費入場觀展；另外，持「台北當代藝術博覽會」門票、「新一代設計展」參展証及門票可以半價購票入場等優惠，詳情請前往官網查詢。