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郭台銘板橋造勢　重申「0到6歲國家養」支持台灣年輕一代

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/13 10:24
鴻海創辦人郭台銘（前左2）與新北市長侯友宜（前右2）12日一早到板橋慈惠宮恭祝媽祖生日，這是郭台銘表態爭取國民黨2024年總統參選提名後，...

鴻海創辦人郭台銘（前左2）與新北市長侯友宜（前右2）12日一早到板橋慈惠宮恭祝媽祖生日，這是郭台銘表態爭取國民黨2024年總統參選提名後，...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）郭台銘近日全力爭取國民黨提名參選總統，12號晚間於新北市板橋舉行造勢，他重申「0到6歲國家養」政策，也強調台灣要和平，不要有戰爭，到場站台的嘉賓中，張忠謀夫人張淑芬也意外現身。

郭台銘為爭取總統提名，在北中南各地共舉辦4場造勢活動，昨（12）日晚間回到了他的家鄉板橋，進行最後一場「真愛母親節感恩音樂會」造勢晚會，除邀請到吳宗憲、藝人盧廣仲、五堅情外，太太曾馨瑩、弟弟郭強台夫婦、以及台積電創辦人張忠謀夫人，即郭台銘的表姊張淑芬等人亦到場支持。

郭台銘致詞說道，台灣要拚經濟，要為下一代年輕人開創機會，他特別關心少子化，以及雙薪家庭如何照顧小孩、買房等議題，若沒有下一代，就無法支撐台灣未來經濟與建設。

因此，郭台銘提出「0至6歲國家養」，由國家提供0至6歲孩子的基本開銷，預算絕不龐大，他也提出廣設教育照顧機構，讓年輕父母能夠放心生養、減輕經濟負擔、存錢買房，他認為，若下一代沒有未來，那麼現在所做的任何經濟計劃都是白搭。

郭台銘說，近日台海局勢緊張，經常成為國際上的議題，他強調，台灣要和平，不要有戰爭，台灣要繁榮，要讓孩子們過好的生活，和有希望的未來，他今（13）日將到金門，發表兩岸和平宣言。

另外，根據太報報導，身為台積電慈善基金會董事長的張淑芬為郭台銘站台一事，台積電回應，公司沒有政治立場，沒有支持的民選總統。
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國民黨
郭台銘
造勢

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