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不再置身事外？中國15日派特使赴烏克蘭、俄羅斯等國尋共識

中國看似致力解決烏克蘭問題，然而李輝實際出訪成效如何，國際都在等著看。

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2023/05/12 20:08
俄烏戰爭至今一年多，中國從未譴責俄國，此番派特使前往與交戰方集集他歐洲國家商談，成效有待觀察。(圖/picture alliance)

俄烏戰爭至今一年多，中國從未譴責俄國，此番派特使前往與交戰方集集他歐洲國家商談，成效有待觀察。(圖/picture alliance)

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）聲稱在俄烏戰爭中維持中立、堅持不譴責俄軍的中國，在今（12）日宣布，將派遣特使李輝於下週訪問包含烏克蘭、俄羅斯在內共5個歐洲國家，就以政治途徑解決烏克蘭戰爭進行溝通。

美聯社報導，中國外交部發言人汪文斌在例會上宣布，中國歐亞事務特別代表李輝將自15日起訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國與俄羅斯5國，就政治解決烏克蘭危機與各造進行溝通。汪文斌強調中國願意繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談，避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動「烏克蘭危機」政治解決作出中國貢獻。至於李輝訪歐的詳細行程，中方並未透露更多細節。

中國向來避免他國衝突，然而，在今年3月一手促成斷交7年的沙烏地阿拉伯與伊朗復交後，中國似乎意圖宣稱自己是全球的外交力量。

中國將俄國視為反美的外交夥伴，自俄國入侵烏克蘭至今，中國未曾遵從國際聲浪譴責俄國侵略行徑，並利用自身作為聯合國安理會常任理事國之一的地位，來轉移國際對俄國的外交打擊。今年2月俄烏戰爭一週年，中國發表政治解決烏克蘭危機的12點立場，無實質舉措形同虛設，烏克蘭人民也表態只有俄軍撤出烏國領土時，問題才能解決。

中國看似致力解決烏克蘭問題，然今年3月在莫斯科舉行的「習普會」更著重於強化中俄雙邊關係，4月習近平在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的通話中，雖預告派特使赴烏國等地訪問，就政治解決「烏克蘭危機」與各方深入溝通，然而李輝實際出訪成效如何，國際都在等著看。
俄烏戰爭
中國
中俄友好
李輝

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