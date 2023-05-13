美國防軍事專家：四月中共航艦台灣東側外海演訓傳達三訊息

（台灣英文新聞／ 李昱德 台北綜合報導〕中國解放軍海軍的山東級航空母艦戰鬥群（SCG）上月已結束其第一次的西太平洋戰鬥訓練，並返回位於海南省三亞市榆林港的中國人民解放軍海軍潛艇第二基地，整個過程中獲得台灣、日本與美國三方密切關注。

山東艦是中國首艘國產航空母艦，4月的軍演中除了有山東艦外，還有焦作號驅逐艦、柳州號護衛艦、許昌號護衛艦，及查干湖號補給艦，加上後續加入、裝設有64管垂直飛彈發射器的長沙號飛彈驅逐艦，及西安號飛彈驅逐艦，這次巡航共有7艘艦艇參與。

在山東艦與其他護衛艦穿越台灣與菲律賓間之巴士海峽時，美國海軍的尼米茲戰鬥群也在約距離200浬處遠遠的監視，尤其是蔡英文於4月5日在加州與美國眾議院院長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面時，警戒最為森嚴。

台灣方面派出了康定級驅逐艦、成功級驅逐艦及海巡的新竹艦在台灣海峽處進行監視；日本方面，由於解放軍海軍有干擾日方商船作業的紀錄，海上自衛隊亦派出澤霧級飛彈驅逐艦、漣級驅逐艦進行追蹤。

目前為台灣學人、美國國防軍事專家暨退役美國空軍外交官萊拉睿中校（Guermantes Lailari）近日撰文分析，美國在西太平洋地區部署的第七艦隊共有67艘各式船艦，佔美國海軍海外執勤艦艇總量107艘的63%，比部署在地中海地區第六艦隊的23艘（21%）與阿拉伯灣第五艦隊的10艘（9%）多上不少，除此之外，還有三艘其他航空母艦、海軍陸戰隊及數量未知的核子動力潛艇、空軍基地在周遭韓國、日本與菲律賓等盟國的領土內待命。

對於中國來說，擁有航空母艦是中國成為真正海權國家的第一步，因此在積極購買遼寧艦的原型艦、舊蘇聯時期的庫茲涅佐夫元帥級航空母艦後，在該艦基礎上先是以改造方式造出山東艦，下一艘百分百國造航母- 福建艦也已於去（2022）年6月下水。中國預計要在2030年前達成擁有5艘航空母艦的目標。

相較於去年裴洛西訪台後的8月軍演，今年4月的軍演有些相似，不過仍有些許不同，其中包括：

去年8月軍演中，解放軍將台灣東側海域作為飛彈試射目標區及軍演區域，且並未將航母開進該區；另一方面，今年4月的軍演因為軍艦進入，並未對該區發射任何飛彈，不過火箭部隊仍有對台灣及其他未公開區域進行模擬性的打擊。

中國人民武裝警察部隊海警總隊（CCG）於今年軍演前有事先宣布將對台灣海峽內所有掛有中華民國旗幟艦艇進行攔停登艦作業，雖然最後沒有任何艦隻遭到攔截，外界認為這是在預演戰爭期間對台灣進行全面封鎖的相關行動。

自從去年8月軍演後，解放軍海軍幾乎每天都越過海峽中線，4月的軍演更顯示解放軍空軍、海軍多次侵入台灣防空識別區（ADIZ），甚至首次動用殲15戰機、直升機自東側進入防空識別區。

自去年8月軍演以降，解放軍共動用205架次飛機，平均每日19架次（高峰為一日49架次、最少則為一日10架次），而在4月軍演期間，更是共動用134架戰機（平均每日45架，高峰為每日54架、最少則為每日35架），在去年12月美國通過國防授權法（NDAA）後出動數量更是暴增，展現解放軍正積極擴充其空域作戰能力。

而除了去年8月與今年4月的兩次軍演，解放軍還在去年12月於西太平洋地區進行遼寧艦航母戰鬥群為首的航空母艦作戰訓練，區域包含日本南部島嶼、沖繩南部附近海域，並已經接近關島，毫無疑問的，中國正在試圖靠這些軍事「演練」傳遞一些訊息。

首先，中國展示其海軍已有進入西太平洋地區的行動能力，去年12月中旬至末，以及今年4月的「訓練」期間，遼寧艦的航母戰鬥群一度離關島僅剩350至400浬，這不只是艦上所搭載艦載機殲-15的作戰半徑內，也位於戰鬥群內其他艦隻的飛彈射擊距離內，這代表解放軍海軍已初步有威脅美軍自身位於西太平洋基地的能力。

山東艦於台灣東側演習，則是預演在戰爭期間對台灣進行海上封鎖，阻擋從東側來的任何援助，另一方面，演習靠近日本南方島嶼，透露中國解放軍也有對其進行封鎖的能力。

萊拉睿中校認為，不排除中國未來可能動武，企圖結束中日在該處長久以來的主權爭議，也有警告日本不要介入台海戰爭的意味。

最後一個訊息則是中國在警告，若美軍及印太夥伴未來干涉台海衝突，中國解放軍是有能力直接威脅關島或第二島鏈。