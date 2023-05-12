痛恨美國卻鍾愛迪士尼？北韓中學以「冰雪奇緣」為教材教英文

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓長期以來嚴格控制人民思想，嚴禁外來影像流入，近日卻有報導指出，北韓學校使用迪士尼動畫「冰雪奇緣」作為英語教材。

根據韓聯社報導，上週北韓中央電視台撥出的一部紀錄片中，一所位於平壤的菁英中學教室裡，10幾歲的國中生們正看著有韓文字幕的「冰雪奇緣」，且黑板上還寫著電影中的經典台詞「Do you wanna build a snowman?」。

紀錄片中說道，在金正恩的鼓勵下，學校改變了英語授課方式。透過「冰雪奇緣」教授英語的女老師表示，自從重心將文法轉為會話後，學生們對課程產生了更大的興趣。

美國專報北韓新聞的媒體NK新聞分析，即使該學校以美國電影作為補充教材，但並不代表北韓放寬了海外媒體的限制，在學校內播放的電影應是經過國家審查並剪輯，僅以教學為目的使用。

北韓在2020年制定了「反動思想文化排斥法」，若未經國家批准，觀看、散播海外戲劇、電影、音樂等，可處死刑或終身監禁，近年就不時地傳出有新聞傳出，當地人民因接觸外國媒體而遭公開處決。

報導指出，嚴格控制外來文化的北韓，此次並非首次允許迪士尼現身。

今年年初，北韓國營電視台播放了一間兒童醫院，醫院將走廊以「白雪公主與七個小矮人」為主題佈置；2012年金正恩所出席的一場演出中，亦出現了身穿米老鼠、小熊維尼等迪士尼角色布偶裝出場的場面，當時北韓還遭美國警告，不可侵犯智慧財產權。

2016年北韓政府所營運的市集上，亦出現了「尋找尼莫」、「美女與野獸」等DVD，NK新聞分析，在北韓所出現的外國媒體內容，通常皆是在思想理念上不太有影響的兒童內容。

金正恩曾於瑞士留學，英國泰晤士報報導說道，當時金正恩最喜歡德國樂隊「摩登語錄」（Modern Talking）的音樂，還邀請朋友們至大使館宿舍內欣賞電影「詹姆士龐德」，受到了很大的海外影響。

據韓媒YTN引述日媒報導，金正恩曾於7、8歲時，與哥哥金正哲使用假護照入境日本，到迪士尼樂園玩樂。