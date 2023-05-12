里仁獲邀經濟部Buying Power典範企業分享綠色包材　支持社創企業實踐永續價值

淨零碳排議題備受矚目，經濟部中小企業處因應趨勢，特別在202 3年4月21日舉辦「包裝轉型 低碳綠包裝 Better 2 Gether 」年度社創合作搭橋系列活動， 促進社會創新組織與供應鏈之上下游產業夥伴進行交流。 里仁因為連續四年獲Buying Power獎項， 且運用生質包材進行蔬果減塑的成果獲得各界肯定， 因此受邀擔任典範企業進行分享。

里仁公司開發經理周瑜瑛表示，「里仁本身就是社會企業， 因此在採購上也是優先採購社創組織對環境友善的食材或用品。 和理念相近的社創組織合作， 里仁想要透過友善耕作守護大地的心願可以進展得更快。 像是里仁架上的山茶花籽油與印加果油， 就是里仁與金椿茶油工坊共同支持政府檳榔廢園、 輔導農友轉作油茶樹的成果。」

周瑜瑛還說，「為了守護海洋生態，里仁於2016年已啟動了包裝減塑的行動， 也同時採購社會企業仁舟的淨塑餐盒。」後來更與社創組織—康德隆合 作，透過推廣可堆肥生質袋的循環再利用，實踐蔬果減塑。與會的多家社創組織對於里仁的包裝減塑計畫非常感興趣， 會後紛紛前來詢問實際運作細節，希望有所借鏡。

最後，周瑜瑛表示，「這是一個很有意義的活動， 有機會和不同領域的廠商討論包裝轉型的應用及難點。」許多社創組織以對環境友善的訴求，推出如蜂巢紙、石頭紙、 循環回收瓶器等，提供現場參與的社創組織未來送禮、 開發商品更多永續的選擇，共同建立零廢棄物生態圈， 擴大永續影響力。