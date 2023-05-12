北北基首度攜手！相互開放營隊名額　給學童熊和(好)的暑假

新北市、臺北市與基隆市今(12)日於「 北北基育樂營 熊和逗陣行」記者會攜手宣布相互開放暑假營隊名額， 學童能夠跨縣市參加營隊，家長可依需求、更有彈性的選擇。 新北市與北北基開放市外學生參與的資訊整合於新北市中小學寒暑期 育樂營網站，歡迎家長踴躍報名參加。

新北市教育局副局長歐人豪出席時表示，北北基為共同生活圈， 今年暑假首度相互開放營隊總名額3%~5%名額予市外學生， 提供北北基學童可以跨縣市參加營隊。而今年因為疫情趨緩， 新北市除了恢復實體營隊辦理，更增開不同類型的營隊， 預估較往年增加約1萬個名額， 讓學童有更多參加營隊的機會，豐富孩子們的暑假。

記者會上透過影片由吉祥物「熊和(好)」帶大家概覽臺北市、 新北市、基隆市豐富的多元營隊活動，以運動、科技、國際、 美感等為主題，開辦營隊各具特色。透過三縣市攜手合作與交流， 增加學童課程體驗的機會與學習經驗。

臺北市教育局辦理多場雙語夏令營， 結合在地特色及鄰近景點規劃主題教學、體驗及實作課程， 以跨領域、多元的方式呈現，豐富課程學習內容； 基隆市政府教育處為彰顯技藝教育在地化特色， 與國立海洋科技博物館合作辦理海洋職人體驗營， 除了學習海洋知識，結合DIY手作體驗、 了解現代科技的應用奧妙。

另外，新北市教育局也有辦理多采多姿暑期營隊， 如福連國小的浮潛營隊，教導學童正確的浮潛知識， 帶領學童探索東北角海岸中美麗的生態世界；成福國小辦理VR夏令 營，教導學生利用數位相機及環景360相機記錄學校附近鳥類的生 態，並運用藍染與雷雕完成自己的作品； 新北市九大國際文教中心更辦理異國手作親子體驗營， 透過親子共同穿著異國傳統服飾、品嘗異國特色美食、 體驗國外風情。

教育局補充，新北市除了各級學校的營隊活動，更整合11個局處資 源，推出豐富的暑期營隊活動，例如消防局辦理消防暑期夏令營， 提供學童探索防災、防火等消防知識與體驗，建立正確防災觀念； 原民局辦理族語育樂營提供原住民樂器、射箭等原住民傳統活動， 讓學童體驗不同文化；環保局辦理環保列車出任務夏令營透過活動、 遊戲及實作等，以環保議題帶領孩子一步步發現問題、探究問題， 培養解決問題的能力。

新北市暑期育樂營也將於5月16日中午開始陸續開放報名， 歡迎家長與學生報名參加，「熊和(好)」陪你一起過暑假。

福連國小辦理浮潛營隊，教導學童正確浮潛知識與技能，帶領學童體驗浮潛的樂趣。(資料照/由新北市教育局提供)

成福國小VR夏令營教導學生利用數位相機及環景360相機記錄鳥類的生態。(資料照/新北市教育局提供)

中和國小舞蹈啦啦隊精彩的開場表演。(資料照/新北市教育局提供)