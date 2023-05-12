寵愛媽媽小旅行　首選石碇健康靈芝之旅

一年一度的母親節即將來臨， 還在煩惱如何慰勞辛勞的媽媽，準備一個特別的母親節嗎？石碇區「 三才靈芝生態農場」及場內田媽媽餐廳「三才心靈芝旅養森食堂」 推出母親節靈芝產品優惠活動，農場內也提供導覽、DIY體驗等豐 富活動以及各式靈芝特色料理， 新北市農業局推薦可趁著母親節帶媽媽出門走走， 來一趟健康靈芝小旅行。

石碇田媽媽餐廳「三才心靈芝旅養森食堂」位於「 三才靈芝生態農場」內，由負責人李慧鳳及石碇區當地婦女經營， 並由石碇區農會輔導，農場位址原本是日據時期的日本軍官俱樂部， 光復後則為台陽煤礦辦公廳， 後來李慧鳳發現此地環境非常適合培育靈芝， 因此將這裡打造成以靈芝為主題的園地。「三才靈芝生態農場」 提供多樣的活動供民眾參與，包含靈芝太空包DIY、 靈芝生態導覽、靈芝美容薰等活動，讓民眾對於靈芝的生態、 用途更為了解，想體驗的民眾歡迎提前預約。「 三才心靈芝旅養森食堂」以在地優質靈芝開發出多種特色靈芝料理， 包含靈芝咖啡、靈芝司康等靈芝下午茶系列、 以靈芝與烏骨雞及數十種中藥材一起燉煮成的靈芝御皇一品鍋， 及將靈芝融入各色菜式的靈芝套餐，都是民眾到農場必點的招牌菜。 此外還有靈芝茶包、靈芝面膜等各類伴手禮， 讓民眾隨時隨地都能享受到靈芝的益處。

李慧鳳表示，為了提升田媽媽餐廳的品質，每年都會請老師來授課， 課程內容除了加強餐飲技能外， 還包含學習開發相關農業體驗活動及創新菜單，增加服務品項， 提升田媽媽的專業度，靈芝司康便是由田媽媽們共同研發， 作為產品供遊客品嘗，更進一步設計成靈芝司康DIY，並獲選為「 2019年新北市特色烘焙產品比賽」1星特色產品。 這次配合母親節，從5/1到5/31推出靈芝產品優惠活動， 優惠產品包含靈芝養生膳食、靈芝御皇養生膳湯及靈芝膠囊， 膳食與膳湯融合靈芝精華與多種藥材，營養豐富， 靈芝膠囊則方便攜帶，為媽媽送上最溫馨、健康的母親節禮物， 更多優惠詳見「三才靈芝生態農場」臉書專頁。

新北市農業局長李玟表示，除了石碇區農會輔導田媽媽餐廳「 三才心靈芝旅養森食堂」外，新北市共有6家農漁會輔導成立田媽媽 班，如瑞芳地區農會田媽媽班製作山藥饅頭及香菇包、 貢寮漁會田媽媽餐廳主打漁村料理與漁港海景等，每家都各具特色， 歡迎市民朋友在這個重要的節日裡，趁著週末帶媽媽到戶外走走， 參加體驗活動，一同度過一個健康又浪漫的母親佳節。

照片來源：新北市政府農業局提供