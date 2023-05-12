提升國際化與知名度！台灣期交所代表團參加　國際交換衍生性商品協會2023年第37屆年會

ISDA創始於1985年，為全球衍生性商品市場的代表性組織， 致力於提升店頭衍生性金融商品市場的安全與效率， 期藉由降低交易對手信用風險、增加透明度、 強化產業基礎建設等三個領域的努力， 建立穩健金融市場與強化金融監理框架。目前ISDA在全球已有超 過1000家機構會員，涵蓋各種領域的衍生性商品市場參與者， 其中期交所與CME、Eurex、LSE、日本、香港、韓國、 新加坡交易所皆為ISDA會員。

這次ISDA年會(Annual General Meeting)於芝加哥舉辦，自5月9日至11日為期3天， 討論議題相當豐富，包括交易對手風險及流動性、監理申報2.0、 倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)退場、Basel III交易帳戶規則、擔保品效率管理、歐洲監理框架之沿革、 客戶結算挑戰及各國淨額結算等議題，進行深入的意見交流討論。 期交所代表團更利用會議期間向其他與會人員進行經驗交流， 建立會後聯繫管道。

期交所於2022年獲美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發交 換契約(SWAP)集中結算之監管豁免(No-Action Relief)，及歐洲證券及市場管理局( ESMA)認可為歐盟境外第三國集中結算機構(TC-CCP)， 與國際結算機構並駕齊驅，並持續向日本、英國、 加拿大等國申請合格集中結算機構資格認可， 以打造具前瞻性與國際競爭力的衍生性商品市場， 提升市場安全與效率，降低市場系統性風險， 強化我國金融體系的韌性。藉由參加本次會議， 期交所亦積極與各國代表分享交流結算機制， 提升我國金融市場之國際化與知名度。