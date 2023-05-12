臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.79%　上市股票總市值達48.68兆元

根據臺灣證券交易所統計，2023年5月12日發行量加權股價指數收盤為15,502.36點，較上週(2023年5月5日)的15,626.07點下跌123.71點，跌幅約為0.79%，台灣50指數收盤為11,652.70點，較上週的11,728.55點下跌75.85點，跌幅約為0.65%，寶島股價指數收盤為17,799.30點，較上週的17,978.45點下跌179.15點，跌幅約為1.00%。產業別指數方面，漲幅以電腦及週邊設備類指數上漲2.17%為最大，跌幅以電器電纜類指數下跌5.98%為最大，未含金融類指數下跌117.32點，跌幅約為0.87%，未含電子類指數下跌146.85點，跌幅約為0.81%，未含金融電子類指數下跌162.44點，跌幅約為1.06%。

臺灣證券交易所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆549.42億元，全體上市股票成交金額為9,958.11億元，股票成交量週轉率為1.81%。

證交所說，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為，第一名，半導體類2,336.80億元，占全體上市股票交易金額23.47%；第二名，電子零組件類1,182.91億元，占全體上市股票交易金額11.88%；第三名，電腦及週邊設備類1,179.15億元，占全體上市股票交易金額11.84%。

成交量週轉率前三名產業為，第一名，資訊服務類18.94%；第二名，電機機械類9.17%；第三名，電器電纜類7.12%。

累計今年年初開盤迄今共80個交易日，集中市場總成交金額為17兆8,124.70億元，市場日平均成交金額為2,226.56億元，股票成交量週轉率為29.59%，股票日平均成交量週轉率為0.37%。

最後，證交所說，2023年5月12日全體上市公司市場總值為新台幣48兆6,810.15億元，較上週(2023年5月5日)市值49兆657.98億元減少3,847.83億元，減幅約為0.78%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)