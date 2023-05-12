吊臂撞隔音牆有跳電警示　台中市議員怒批中捷黃金41秒無作為？！　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台中捷運事故釀1死10傷，台中捷運公司今天(12日) 指出，10日當天12時27分04秒，吊臂砸隔音牆時，系統發出電力跳脫警示，市議員怒批黃金41秒中捷無作為，竟誤導是致命13秒，企圖卸責。

台中市南屯區文心南五路、文心南路口興富發一處建案，10日發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，釀1死10傷慘劇。

台中市議會今召開交通地政業務質詢，台中捷運公司公布事件應變處理過程，10日12時27分04秒，系統發出電力跳脫告警，隨後自動復電，行控中心通知全線確認車站設備運作狀況，32秒行控中心接獲通知。

中捷公司總經理莊明聰指出，當日12時27分04秒，吊臂砸到隔音牆，5秒吊臂掉落軌道，到45秒列車撞上，外界稱為黃金41秒，實際保全聽到異響查看後跟站長通報，隨車人員20秒進入車廂，26秒關門，30秒發現有狀況，32秒列車離站，隨車人員通報，45秒列車撞上。

莊明聰表示，32秒到45秒間，隨車人員僅有13秒能執行任務，說實話來不及，車廂內影像可看到，隨車人員仍堅守崗位到最後。但痛定思痛，研擬改善方案。

國民黨台中市議員李中表示，建商的責任很清楚，但中捷也有需檢討的地方，4秒吊臂砸隔音牆後，系統就發出電力跳脫告警，當下雖恢復供電，看到跳電就應知道有異常，4秒到45秒有41秒的時間，不是13秒。

李中質疑，難道行控中心的人警覺性不夠，是否平常訓練不夠，或是因態度散漫。國民黨市議員朱暖英也表示，無人駕駛行控中心跟第一線人員應該要有一致的警覺性，要求中捷檢討。

民進黨台中市議員陳淑華表示，軌道電力系統跳脫，為何未能應變，列車還是撞上，捷運耗費新台幣800億興建，卻基本偵測都做不到，對得起傷亡者與市民嗎。

根據中央社，民進黨議員江肇國指出，中捷發生重大災害時，中捷公司代理董事長林良泰也未主責應變，僅讓站長當「現場指揮官」，就連罹難者是在事件發生後50多分鐘才被發現壓在車下，中捷回報給市長盧秀燕第一手消息僅有8傷，還對外發布是有異物砸到中捷，實際卻是列車去撞吊臂，荒腔走板，應下台負責。民進黨團總召何文海痛批，這是盧秀燕上任最大悲哀。

中捷公司表示，32秒行控中心接獲通知，但對話需要時間，斷電雖有警示，是電力異常警示，當下也隨即復電，而非障礙物警示，會檢討標準作業流程，全面改善。

台中捷運綠線前天(10日) 發生撞上軌道異物，造成1死10傷，中捷公司代理董事長林良泰昨(11日) 召開記者會說明事故原因時，竟當場請現場媒體記者以及觀看直播的民眾「為不眠不休的中捷員工鼓掌拍手」，此舉令輿論翻騰炸鍋，痛批「都鬧出人命還拍手」，怎會如此冷血。

中捷事後急忙解釋，指林良泰說拍手，是對連夜搶通道路的工程同仁表示感謝和敬意，造成外界誤解，中捷表示抱歉。

中捷公司代理董事長林良泰不只因為要求外界為員工拍手鼓掌的言行惹議。他今天(12日) 備詢時表示，「最大的責任在建商」，一度被要求離開議場，最後則致上最深歉意。

台中捷運事故造成1死10傷，中捷公司代理董事長林良泰要求為員工拍手鼓掌行為惹議。林良泰（左）12日列席台中市議會備詢時又表示，「最大的責任在建商」。中央社

林良泰要求中捷團隊為自己拍手鼓掌挨批「提油救火」「冷血」。對此，市長盧秀燕認為不妥且有點白目，要求林良泰道歉。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨多名市議員不滿林良泰的拍手鼓掌說。民進黨市議員謝志忠質詢指出，事發後，盧秀燕臉書定調為人為疏失，建商有責任。他說，事發3天，至今未看到市府團隊、中捷跟市民道歉，此事建商要負責任，中捷是否有責任。

副市長黃國榮表示，中捷事故造成1死10傷，市府當然有責任。林良泰則說，「最大的責任在建商」，要做到完美、保護市民，中捷責無旁貸，中捷要負應負的責任。

謝志忠怒批，吊臂掉落軌道，出現電力異常跳電，行控中心應掌握應變，期間有黃金41秒時間，中捷卻說「致命13秒」來不及反應，推諉卸責、實在荒唐。再度要求林良泰道歉。

林良泰僅說，會負該負的責任。謝志忠當場要求林良泰退出議場，主席陳淑華也裁示離場，後因發言時間結束，林良泰未走出議場。

接著要質詢的國民黨籍市議員羅廷瑋要求林良泰留下備詢，羅廷瑋認為意外的主要肇因，建商未能兼顧施工安全，要負最大的責任，但是中捷也責無旁貸。林良泰答詢，議員說法合情合理，他願意道歉，並表示會強化月台、行控中心以及隨車人員的溝通方式。

民進黨市議員周永鴻下午質詢時，怒罵林良泰把喪事當喜事，出包當功勞，浪費黃金41秒，死了1條人命，這是官僚殺人。

國民黨市議員陳政顯表示，還未釐清真相，就在拍手鼓掌，第一時間卸責，董事長、總經理漠視廣大民眾權益，丟臉丟到家。

林良泰則表示，再次重複說明，真的很遺憾，致上最深最深歉意，中捷會持續精進改善。

台中市一處建案10日發生吊車吊臂掉落意外，吊臂直接刺穿台中捷運綠線列車車廂，造成1死10傷，事故車廂車頭有明顯撞擊痕跡(上圖) 。下圖為消防人員當天在案發車廂內巡查。（民眾提供）中央社