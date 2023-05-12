網路熱銷綠茶新品上市 「綠原酸x兒茶素綠茶」咖啡多酚更加分，用窈窕姿態迎接夏天

夏天到了抗拒不了含糖冷飲、又想去海邊展現窈窕姿態怎麼辦? 電商狂銷千萬包「兒茶素綠茶」的茶品牌「發現茶Teascovery」重磅推出「綠原酸x兒茶素綠茶」，網友五星好評的兒茶素綠茶再加入咖啡中的「綠原酸」，加倍新陳代謝。發現茶也結合新品與熱銷商品推出強打組合「基礎雙效組」、「纖女下凡組」及「日日代謝組」，天天換口味，滿足炎夏冷泡解渴，更能簡單維持窈窕生活，各大電商、品牌官網及大樹藥局通路販售中。

連醫師都推薦的窈窕關鍵，發現茶創新調配「綠原酸x兒茶素綠茶」

現代人三餐外食、手搖飲當水喝，容易累積體脂肪，風靡日本由名醫工藤孝文提出的「綠茶咖啡減重法」，將綠茶混合咖啡，國內減重醫師蕭捷健表示，「窈窕關鍵就是綠原酸！」綠茶兒茶素與咖啡綠原酸都具有抗氧化效果、可促進新陳代謝，「發現茶Teascovery」以網路銷售破千萬包的兒茶素綠茶為基底，研發團隊再萃取出咖啡中的咖啡多酚「綠原酸」，升級調配出更高機能性的「綠原酸x兒茶素綠茶」，將兩項配方調和，雙效發揮。

咖啡的綠原酸在烘焙後會減少，極淺焙的咖啡豆才能保留最多，發現茶歷經一年反覆測試，透過「低溫烘焙和真空冷凍乾燥技術」控制烘焙條件，將原豆以150度極致低溫烘焙，再進行冷凍乾燥完全脫水，單包綠原酸含量達170mg起，搭配綠茶兒茶素，加倍雙效循環。

天然迷迭香甘甜爽口，助養每日窈窕生活

「綠原酸x兒茶素綠茶」單包兒茶素含量300~450mg、綠原酸含量170~220mg，蕭捷健醫師建議，連續56天飲用能發揮促進新陳代謝的效用，而要維持每日飲用的好習慣「風味」很重要，發現茶將綠咖啡加入兒茶素綠茶後，再添加天然的迷迭香，保留輕盈茶香，調配成更好入口的清香草本風味，冷泡30秒快速搖晃100下即可飲用，清爽不膩口，也相當適合運動健身族飲用解渴、補充水份，擺脫咖啡的焦苦與厚重感後，不敢喝咖啡的消費者也能飲用，一起走向窈窕生活願景！