玩遍萬華、享受在地文化洗禮！2023「大口吃萬華美食祭」5/13、5/14登場

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）2023第二屆「大口吃萬華美食祭」親子嘉年華活動將於明後兩（13、14）日於艋舺公園星象廣場隆重登場！今年以美食ÍMIT好物Í親子為主題，集結萬華在地知名美食老店、臺灣MIT品牌進駐市集，現場還有舞臺表演、有獎徵答、消費滿額抽好禮、街區走讀及AI智慧象棋比賽等趣味互動設施，快來一同走訪萬華歡度母親節，享受在地文化洗禮！

豐厚文化底蘊 經典傳統美食皆在萬華

萬華商圈擁有豐厚的歷史與文化底蘊，龍山寺、華西街夜市、剝皮寮歷史街區等景點皆匯聚於此，更聚集眾多知名美食與批發零售店家，其中尤以傳統美食小吃著稱，動輒五十年、百年的傳統老店比比皆是，加上近年許多老店轉型新風格，更是許多吃貨饕客、年輕人、文青的必訪之地，形成萬華地區獨樹一幟的人文風貌與萬華商圈美食品牌形象。

三十攤排隊名店 MIT臺灣好物一次滿足

臺北市萬華街區發展協會洪文和理事長表示，今年活動市集攤位足足有六十攤，不僅有知名的「阿義魯肉飯」、「川業肉圓」、「一肥仔麵店」、「龍城號」、「三水花生食品行」、「多餃舍」、「老濟安青草吧」和「二和珍餅舖」等萬華在地美食老店，也有「儛-心創鐵板燒」及「小船故事館」等特色名店，從百年老店到排隊小吃，琳瑯滿目的三十攤美食一次滿足！

今年更擴大與紡織業拓展會合作，邀集三十攤優質臺灣MIT品牌商品展出，而活動特別選定於母親節舉行、以親子為主題，故特別設置了趣味互動的遊樂設施，於市集消費滿額，即可遊玩巨型扭蛋機與迷你挖土機，打造適合全家大小共遊的嘉年華樂園！

街區走導讀感受在地 三大主題文化洗禮

除了好食好玩之外，今年活動也規畫了深度萬華街區走讀，以「美食饗宴」、「萬華衣櫃」及「街區探索」等三大主題，邀請文史工作者以生動有趣的導覽介紹，帶領民眾走入小巷弄間，體驗最道地的老台北城的文化歷史與生活風貌，吃吃喝喝之餘深掘在地，感受充滿人文氣息的萬華之旅，即日起至5月27日可透過線上報名。

此外，同場加映好康，憑在萬華商圈消費發票，再參加「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」活動，到5月31日前消費滿200元登錄就可抽首獎500萬元、高級汽車等大獎，總價超過2200萬元獎項！更多「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」活動資訊詳細活動訊息請上官網，或搜尋「消費歡樂抽」。

想知道更多關於「2023【大口吃萬華】美食祭X親子嘉年華」的活動資訊請上活動網站，或「台北市萬華街區發展協會」粉絲專頁查詢 。