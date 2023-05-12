「你們養了個殺人犯」在普丁父母墓前留下紙條　俄羅斯女子遭判2年緩刑

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）自烏俄戰爭爆發後，俄羅斯政府開始加強對於反戰行動的管制，一名俄羅斯女子在普丁父母的墓前留下一張字條，寫著批評普丁的文字，因此遭判兩年緩刑。

根據衛報報導，這名60歲的俄羅斯女子名為Irina Tsybaneva，她在去年10月，普丁生日的前夕，在普丁父母的墓前留下一張紙條，上面寫著「瘋子的父母，帶他（普丁）到你們的地方吧，他引起了許多痛苦及麻煩，全世界都在祈禱他死亡，你們養了一個怪物、殺人犯」。

Tsybaneva被俄羅斯法院因「政治仇恨而褻瀆墓地」成立罪名，但她的律師反駁，她並沒有實際破壞墳墓，也沒有宣傳她的行為，但最後仍被判處兩年緩刑。

在此之前，去年10月8日，即普丁生日隔天，克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱克赤大橋Kerch Bridge）發生爆炸，該大橋連接俄羅斯本土及克里米亞半島，具重要戰略意義，當時一名俄籍歷史老師於社交媒體上嘲弄，這是「普丁的生日禮物」，最後他被以「將恐怖主義正當化、污辱俄羅斯軍隊」的罪名，被判處有期徒刑5年6個月。

另外，曾說道「若必須參戰，必定會與烏克蘭站在同一陣線」的演員Artur Smolyaninov，以及曾提供烏克蘭總統辦公室建議的前顧問，皆被列入極端主義者及恐怖份子的清單中。

還有一名46歲異議人士Alexei Navalny，他曾揭露政府腐敗的行為，並率眾於克里姆林宮進行抗議行動，他因此在2021年於莫斯科被捕，隨後遭判2年6個月有期徒刑，去年再被以詐欺及藐視法庭罪判處9年有期徒刑，目前被監禁在最安全戒備最高等級的監獄服刑。