【獨家專訪系列5：發掘台灣素人藝術創作者】進軍元宇宙！陳奕光鋼筆畫個人風格搶眼　線上展覽即將開跑

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導 ）陳奕光喜歡保持童心，綜觀他所有的作品都可以看到幽默、逗趣的畫作，加上建築學系的背景，及受到喜歡建築師的影響，逐步走出個人風格。

陳奕光的作品充滿生命力，每一張作品都有自己的故事。他認為畫畫不應受到侷限。因此，他每一張作品就是一個語言的表現，更認為繪畫應該是在快樂心情下，隨意地畫出心中的世界。

由於鋼筆畫是他的語言，因此每一張作品都有主題、有重點。他認為，建築就是生活，因此覺得這不是用生活看建築或用建築看生活。

他提及，每個人都是設計師，每個人都是建築師，且心理都有較特殊的想法，只是藝術創造者透過一種媒介，去觸發觀賞者的內心，而不是強加自己的設計概念到他人身上。

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

對於影響他一生的繪畫風格，除了家人外，他認為，美籍英國建築師 克里斯多福·亞歷山大 (Christopher Alexander)和日本建築師安藤忠雄(Andou Tadao)，西班牙建築師「上帝的建築師」高第(Antonio Gaudí)的作品，當代建築師 Richard Meier等人，他們設計的建築都不是豪放不羈，而是「乾淨、嚴謹」。

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

他說，在作畫時，他不打草稿，由於用鋼筆作畫是不能修改的，因此在「作畫時，只能順著線條去轉、去接」，所以在他的畫作裡，較少看到垂直線和水平線，多的是具有韻律感的線條。他不希望畫的很具像。

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

陳奕光表示，他喜歡無題創作，也不像是靈感或靈光一現，他喜歡用各種元素繪製筆下的世界，所以他不喜歡被束縛住。未來，他希望突破自己，畫大尺寸的鋼筆畫。雖然可以運用新科技放大後摳圖，但這樣的作品早已失去了他的風格。

對於想畫畫或想學畫畫的人，他建議，學畫畫不要模仿，應保有初心、童心，還有快樂的心情，隨意地畫出來就好。

最後，陳奕光說，他要感謝最支持他的大粉絲—「我的妻子！」，「感謝三十多年來的鼓勵以及毫無怨言的付出；真心地喜歡著我的畫，並且給予我心無旁鶩的作畫時空，謝謝妳！」。

近年來，受到各產業界關注的元宇宙(metaverse)，是個可透過區塊鏈、人工智慧、擴增實境等科技，打造去中心化的線上三維虛擬環境，許多藝術家亦開始嘗試將自己的作品和該科技做結合，打造不同視覺響宴，賦予作品新樣貌。由於陳奕光亦熱愛新科技，他的鋼筆畫很精緻、袖珍，很適合在手機上觀賞，未來，他規劃「線上畫展」並「進軍元宇宙」，敬請讀者及網友們期待！

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

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