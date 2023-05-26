【獨家專訪系列4：發掘台灣素人藝術創作者】用畫作和外界溝通　陳奕光：藝術作品和建築物一樣　不受時間限制

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導 ）陳奕光最遠的旅遊景點是到歐洲，在台灣是到國境之南，平日則是喜歡背著相機，騎腳踏車到附近走走，紀錄身邊美的風景、事物，並可做為後製背景。

說到作品裡為何有原住民族、宗教廟宇的元素時，他告知，1999年9月21日，台灣發生大地震後，他參與了認養小學(仁愛鄉)的計畫，也到現場看過。另外，若是到烏來的話，就可以接觸到不同的元素。至於平日則是以腳踏車代步，到公司或沿著河濱公園到處走隨興攝影，河岸旁的景物就很美了。

陳奕光平日則是喜歡背著相機，騎腳踏車到附近走走，紀錄身邊美的風景、事物，並可做為後製背景；左圖為鋼筆畫作品、右圖為鋼筆畫與風景照合成。(圖片由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

陳奕光憶起2011年到歐洲和日本旅行，他表示，他那時很興奮、都不想睡覺。他表示，到荷蘭和比利時旅遊時，紀念品販賣部通常是賣當地的小物供遊客帶回紀念，然而他的目光卻被旁邊精緻的小房子吸引，後來評估了一下價錢，決定請店員打包現場擺放的模型屋，才發現原來這些是當地沿著河畔建造的縮小版模型。

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

另外，他偶而喜歡到居酒屋小聚，只因他喜歡那裡可以放鬆、放空的氛圍，因此作品裡常會出現居酒屋的美食、烤物、酒瓶、布條、燈籠等元素，還有萌化的店老闆，因此在月曆和居酒屋系列裡都可以看到它們的蹤跡。

(鋼筆畫作品由陳奕光提供)

陳奕光指出，他的作品沒有畫作歷程可以依循，他認為畫畫是很自由的一件事，因此沒有侷限於任何主題元素。他的單一作品就是一個語言的表現，他的畫不是用來告訴別人他想說什麼，而是很隨意地畫出心中的世界。然而，每一張作品都有主題、有重點，例如呼應時事議題的缺蛋、行人地獄，或用不同方式詮釋挪威畫家愛德華·孟克(Edvard Munch)的《吶喊》，因此是透過他的“畫”作為媒介和外界溝通。

陳奕光用自己的方式詮釋挪威畫家愛德華·孟克的《吶喊》。(鋼筆畫作品由陳奕光提供)

他指出，藝術的創造者或是建築師的角色，很多東西設計出來不是用於表達個人觀點。他覺得，每個人都是設計師，每個人都是建築師，他們心理都有較特殊的想法，只是藝術創造者透過一種媒介，去觸發觀賞者的內心，因此不是強加自己的設計概念到他人身上。

他以建築物為例，許多建築師早期建造的建築物至今還存在，走在街道上，映入眼簾的建築物，你不會說他是那個年代建造的，建築物就像是被抹去時間一樣，無論何時觀賞它，都不會給人不和諧的感覺，藝術作品也在傳達這樣的想法。

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

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