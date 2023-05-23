【獨家專訪系列3：發掘台灣素人藝術創作者】陳奕光：鋼筆畫過程「療癒自己的心」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導 ）素人藝術創作者 陳奕光用鋼筆畫紀錄生活點滴，無論是旅遊、收藏模型、鐵馬風景等元素都是他創作的養分，鋼筆畫看似單調卻充滿了想像空間，如同四季為大地著色一般，上了色的鋼筆畫意外賦予作品新的樣貌。

問陳奕光為何用鋼筆創作，他分享，建築有一種表現法，所以在念書時就會接觸到不同的繪畫工具，例如針筆、水彩等。剛開始使用鋼筆時，只是覺得寫字挺好看的，戴在身上也好看，但仍覺得它好難用，且墨水受限於紙質，會影響畫作的線條。

他指出，為了克服這些問題，初期作畫時，他花了不少時間，尋找和試驗鋼筆墨水和紙質，才發現日本的紙質及環保紙質都適合作畫。雖然他的鋼筆畫大多是用黑色墨水，但墨水顏色有時會換成他喜歡的「東方茶紅」，使作品的線條更加細膩，帶出不同視角。

陳奕光進一步表示，換過30~40支筆後，目前手上那支最特殊的鋼筆，是他結婚時，他的丈人送給他的禮物。這支鋼筆曾經被他摔壞，送回原廠修理，後來他發現鋼筆的筆尖被調校過，筆尖的柔軟度和墨水出水量，可隨心所欲的以力道控制筆觸運筆，意外的符合他作畫的條件，如今已成了他創作的最佳伙伴。

他強調，其實他不一定在筆記本上作畫，無論是紙巾、廢紙、杯墊、咖啡杯套、筷子護套等空白處，都是他即興創作的地方。

他認為，心情愉快最適合創作。但不可否認的，建築的元素確實對他影響很深，確切來說，是潛移默化，如色彩、線條等，因此在繪畫時會自然而然地表現出來。加上自己很愛畫很細的東西，久了是很傷眼力的。

(照片載自陳奕光臉書提供)

一路走來，對於他作畫的風格有無轉變，他說明，早期畫的主題很多樣、很複雜，連想法都是天馬行空的，自己想畫什麼就畫什麼。

他認為，畫畫比較偏自己的內心世界，所以畫出來的作品並不是要畫給誰看，或是為了迎合特定目的、規範而畫。他作畫的目的不是為了尋求觀賞者和他有相同的視角，他希望觀賞者在看他的鋼筆畫時，是從他畫中看到自己的內心世界，並且回饋給他。

陳奕光表示，他喜歡無題創作、喜歡用各種元素繪製筆下的世界，所以他不喜歡被束縛住。若有人要他依特定主題作畫，他可以勉強畫出來，但那就不是他想要呈現的作品了。

他熱愛畫畫，所以「可以一個人關在房間裡，一直作畫」，他是因為愛畫畫而畫畫，所以作畫的當下心境是快樂的，自由、放鬆，可以說是「進入禪淨，療癒自己的心。」

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

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