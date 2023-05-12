菲律賓人權參議員會面吳釗燮 聚焦在台灣15萬菲國移工

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部長吳釗燮於昨（11）日下午接見菲律賓參議員洪迪薇率領訪團一行， 就區域情勢及在台菲籍移工等議題深入交換意見。

吳部長歡迎洪迪薇（Risa Hontiveros）參議員首次訪問台灣， 並感謝洪迪薇參議員堅定支持台灣出席「世界衛生大會」（WHA） 、參與「世界衛生組織」（WHO）及「國際民航組織」（ ICAO），此次來訪以具體行動表達對台灣的支持，意義重大。

台菲兩國地緣位置相近，在經貿、農業、災防等領域密切合作。 在台灣有超過15萬名菲律賓移工， 與台灣人民共創及同享經濟繁榮成果。此外， 台灣與菲律賓都是印太區域捍衛自由民主價值的理念相近夥伴， 當區域面對中國威權主義擴張、 採取灰色地帶戰略及認知作戰等挑釁作為， 理念相近國家應相互扶持，共同維護以國際法為基礎的國際秩序。 相信洪迪薇參議員此行訪台，將更瞭解台灣在保護移工、 守護民主自由，以及維護區域和平穩定所作的努力和貢獻， 進一步促進台灣和菲律賓的關係。

洪迪薇參議員肯定台灣對菲律賓移工的照護， 以及對區域和平穩定所作貢獻， 並重申支持台灣堅守自由民主價值及擴大國際參與。 洪迪薇參議員也表示， 她持續推動菲律賓增進與理念相近夥伴的多邊國際關係， 致力在維護菲律賓經濟繁榮的同時，也促進社會福利平等。 此次來訪有機會探視菲律賓移工，瞭解我國移工教育計畫， 收穫良多，未來將持續支持台菲兩國深化各項議題合作。

洪迪薇參議員是「台菲國會議員友好協會」及印太地區「 福爾摩沙俱樂部」成員，此次來訪與我國就區域情勢交換意見， 並實地訪視關心菲律賓移工， 對我國移工政策及維護區域和平穩定各項作為有更深入的認識與瞭解 。台灣將持續與菲律賓共同合作，為區域繁榮與和平穩定做出貢獻。