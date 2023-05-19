【獨家專訪系列2：發掘台灣素人藝術創作者】陳奕光童心未泯　鋼筆畫充滿稚趣

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導 ）素人藝術創作者陳奕光，創作過程不愛受到束縛，鋼筆畫的作品包羅萬象，任何元素都可以是他創作的主題，而繪畫的啟蒙則歸功於他的原生家庭。

陳奕光受訪時表示，他沒有代表作。他喜歡天馬行空地畫，他的畫作是由「線條決定走向」，所以他沒有單一作品是適合當作代表作。

陳奕光不認為自己是天賦異禀的鋼筆畫家，他認為繪畫就是他的興趣。他回憶，大學建築學系畢業後跟著大家申請國外學校時，雖然最後他沒有被錄取，但他推測應該是他在作品集裡，加入了太多繪畫元素。

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

陳奕光的作品很多元，有抽象也有可愛的，根據相關主題大致可歸類為：1.住宅或簇群住宅系列、2.面具與人臉系列、3.兒童系列、4.建築師的異想世界系列、5.居酒屋系列、6. 娃娃遊台灣系列、7. 書籤畫系列、8. 機器人系列、9. 時尚品牌筆記本無題系列、10. 月曆畫系列（小怪獸、動植物、建築立面簡圖）、11. 筷子護套、咖啡杯套、飲料杯即興繪畫系列等。

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

他提及娃娃系列的誕生，全因過去的作品都很抽象，很多人都覺得看不懂，娃娃反而比較沒那麼嚴肅，也比較討喜。加上本身是建築系出身，發覺可以以娃娃為主角進行多種創意，從建築元素中的圓形圖、幾何圖形到加入居酒屋等元素，不僅增添樂趣，也獲得了大家的支持。

陳奕光接著分享，娃娃系列中的月曆，是在台塑營建部時開始構思、創作，並養成的習慣。他回憶，2016年左右，同事發現他在月曆格子畫娃娃的事後，只要有人手上有新的月曆就會拿給他作畫，剛開始也是一天畫一格，後來就一口氣把一整個月畫完，畫的速度亦越來越快，就這樣一天就過了，這樣的習慣一直持續到現在，他認為「可以一直畫下去。」

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

陳奕光從小就喜歡畫精緻、細小的東西，月曆的格子雖然只有2cm*2cm，卻侷限不了他的創作靈魂，從娃娃、動物到建築都可以成為月曆的主角，整本畫完後，他還會把每一格的主角抽出來，在筆記本(B5)進行繪畫。

他說，他是一冊一冊的畫，因為筆記本約80~100頁，所以整本畫完是「很有成就感的」，因為頁數加總起來剛好是一季，他又習慣同時進行多個主題創作，問他目前累積多少筆記本，他無法估計，猜測「應該有十來本吧」。

(照片由陳奕光提供)

愛塗鴉的種籽一直在他心裡發酵萌芽，由於陳奕光不善於交際應酬，在工作上，面對老闆、主管、同事和客戶時，就算有好的點子，溝通無效後，他也只能默默的將它們藏在心裡。對他來說「畫畫是療癒」，是他工作之餘的沉靜角落，此時作畫的他，是快樂的。

陳奕光沒有忘記他愛繪畫的初心，而且很喜歡畫機器人、軍團、面具等，但他發現「自己心情不好時，畫出來的都是一團一團。」問他誰啟蒙了他的畫畫天分，不如說他是在充滿藝術氛圍的家庭中長大，他的母親愛畫國畫、他的哥哥愛寫書法，而他從小學拉小提琴，這些元素漸漸型塑出他的個人風格。

(照片由陳奕光提供)

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