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副總統賴清德與台北市長蔣萬安同框　出席慈祐宮天上聖母大典　

台北市長蔣萬安也出席這項活動，與賴清德一同參拜，並陪同致詞，兩人活動期間比鄰而坐，互動熱絡。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/12 14:45
副總統賴清德（中）12日上午出席「松山慈祐宮天上聖母1064年聖誕三獻大典」，與台北市長蔣萬安（右）及松山慈祐宮董事長陳玉峰（左）同台，祈...

副總統賴清德（中）12日上午出席「松山慈祐宮天上聖母1064年聖誕三獻大典」，與台北市長蔣萬安（右）及松山慈祐宮董事長陳玉峰（左）同台，祈...

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德今天(12日) 出席「松山慈祐宮天上聖母1064年聖誕三獻大典」致詞時表示，台南市大地震、日本311大地震，慈祐宮都捐款幫助受災民眾，是信仰、文化也是慈善中心。

台北市長蔣萬安也出席這項活動，與賴清德一同參拜，並陪同致詞，兩人活動期間比鄰而坐，互動熱絡。

副總統賴清德與台北市長蔣萬安同框　出席慈祐宮天上聖母大典　

(上圖與下圖, 中央社)

副總統賴清德與台北市長蔣萬安同框　出席慈祐宮天上聖母大典　

賴副總統致詞時表示，他要代表總統蔡英文恭祝天上聖母聖誕千秋、神威顯赫、香火旺盛，並祈求神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，讓台北市四時無災、八節有慶，全體國人闔家平安。

他說，松山慈祐宮創建於乾隆18年，開基迄今已將近270年，歷史悠久。每年廟會保境佑民，是地方上重要的文化活動。另外，慈祐宮已連續多年獲得內政部表揚為績優宗教團體，非常難得可貴。

副總統提及，當台南發生地震時，慈祐宮董事會捐獻大筆善款，幫助台南市重建賑災、度過難關；而在日本發生311大地震時，慈祐宮也捐款幫助日本松山市的受災民眾。日後松山市特別致贈題為「慈暉遠被」的匾額，感謝媽祖的恩惠，這些均足證明慈祐宮不只是民眾的信仰中心、文化中心，也是慈善中心。

副總統賴清德與台北市長蔣萬安同框　出席慈祐宮天上聖母大典　

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更新時間 : 2023-05-12 19:59 GMT+08:00

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