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【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界

陳奕光的作品大多很精緻、袖珍，最小尺寸只有桌曆的格子大小，純熟的鋼筆畫，一筆一畫勾勒出潛藏於內心的世界

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By 林靜怡, 台灣英文新聞－記者
2023/05/16 08:57
(照片由陳奕光提供)

(照片由陳奕光提供)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導 ）素人藝術創作者 陳奕光，自小愛好繪畫與自由創作，脫離顏色的羈絆，選擇用最簡單的線條，講究剛柔並濟，筆觸率意，運用豐富生活元素，用鋼筆畫營造出個人風格。

陳奕光向Taiwan News表示，小時候，他就常在母親繡學號的紙版上塗鴉，他還記得當時愛畫機器人、軍團的故事。此舉意外的讓愛畫畫的種籽隨著他萌芽、成長。無論身在何處，只要身邊有紙，不論紙巾、廢紙、杯墊、咖啡杯套、筷子護套等，都是他即興繪畫的地方。

【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界

(鋼筆畫作品由陳奕光提供)

陳奕光打破眾人的印象，大學讀的不是美術學系而是建築學系，從踏入社會到退休都從事和建築師相關工作，和許多上班族一樣，喜歡到居酒屋小聚、旅遊、攝影、騎腳踏車、收藏模型等，這些元素都成了他創作的養分。

問陳奕光為何會用鋼筆創作，他表示，一開始只是覺得用鋼筆寫字挺好看的，就試著用它繪畫，如今擁有30~40支筆，手上最特殊的那支鋼筆是他結婚時，他的丈人送給他的禮物。

原本就積累了上千張作品，退休後，讓他有更多的時間投入創作，每天只要拿起筆作畫，就可以畫上好幾張作品，幾十年來，作品主題更加純熟、逗趣、幽默。

【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

繪畫是陳奕光的快樂園地，他認為，畫畫比較偏自己的內心世界，所以畫出來的作品並不是要畫給誰看，或是為了迎合特定目的而畫。他喜歡無題創作、喜歡用各種元素繪製筆下的世界。

陳奕光的作品大多很精緻、袖珍，最小尺寸只有桌曆格子大小，純熟的鋼筆畫，一筆一畫勾勒出潛藏於內心的世界，時而含蓄、時而微妙、時而嬌豔、時而掙扎…綿密的線條將各種元素集合在一起，讓作品成為一種稚趣供觀賞者玩味。若不是親眼見到他本人，很難相信，這些作品出自一位五年級生。

【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界

(鋼筆畫作品由陳奕光提供/Taiwan News 合成)

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鋼筆畫藝術創作者 陳奕光的作品主題多元，橫跨各個年齡層，也充滿故事性，台灣英文新聞(Taiwan News)將推出系列報導，讓大家近距離認識這位素人藝術創作者。敬請期待。
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