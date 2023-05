花生過敏有解！法國研發抗過敏貼片 專為幼童設計 吃幾顆免出事

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)花生營養又好吃,但也是一個常見的過敏原,嚴重恐致命,又以歐美人種發生機率較高,近年來有多家藥廠投入研發抗過敏貼片或口服藥,日前法國DBV生技藥廠的第三期臨床試驗傳來令人振奮的好消息,有望幫助對花生過敏的兒童,重拾享用花生的美味。

法國DBV生技藥廠和來自多國的研究人員針對1至3歲對花生過敏的幼童進行隨機雙盲試驗,最新試驗結果於10日(本週三)發表在新英格蘭醫學期刊 (The New England Journal of Medicine)。

這項研究的受測者來自於8個國家、共362名幼童,其中244名被隨機分配到實驗組–Viaskin皮膚貼片,其餘的118人則分配於對照組–接受安慰劑貼片。

12個月後,約三分之二的實驗組和三分之一的對照組完成臨床試驗。結果發現,原先過敏程度較輕微的幼童,對花生的耐受力提升至約三至四顆,而過敏程度嚴重的幼童,耐受力大約相當於一顆花生的量。

由於試驗過程中需長時間將貼片貼於皮膚,幾乎所有的受測者皆出現皮膚不良反應,最常見的包含發紅、發癢和腫脹,其中21名實驗組和3名安慰劑組發生了嚴重不良事件。

在美國大約有2.5%的兒童可能對花生過敏,但這之中僅有約20%的過敏兒長大後不再過敏。2020年初美國FDA率先全球通過第一款口服花生過敏免疫療法「Palforzia」,獲准用於對花生過敏的4至17歲兒童和青少年,但卻不包含4歲以下的幼童。

DBV首席執行長Daniel Tassé在新聞發布會上說,父母和幼童照顧者都在熱切期盼FDA批准此款針對年幼患者的治療方案。

該研究的主要作者、科羅拉多兒童醫院(Children’s Hospital Colorado)的Matthew Greenhawt醫師在新聞稿中表示,這項試驗結果是「有意義的進步」。他說,我每天在臨床上見到許多花生過敏患者,每天都在與那些極度焦慮導致生活質量下降的父母交談,我相信Viaskin皮膚貼片能為患者和其家人帶來新希望,由於現今醫學上沒有獲批准的療法,他們在日常生活中只能戰戰兢兢地避開過敏原,嚴重影響他們的生活品質。

沒有參與此研究、任職於美國國家過敏和傳染病研究所的Alkis Togias博士指出,與口服療法相比,皮膚貼片的保護力可能較小,但安全性更高。

他說,對於幼兒及其家人來說,Viaskin的試驗結果是一個非常好的消息,因為未來的醫學可望將此原理和結果運作在更多的食物過敏治療療法上,讓更多有食物過敏的患者受惠。