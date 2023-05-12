2024民進黨繼續執政？台灣民意基金會民調 ：47%民眾不樂見，是警訊

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）距離明年一月大選還有八個月左右，最新一份民調顯示，二十歲以上台灣人中，四成二樂見 2024民進黨繼續執政， 四成七不樂見。

財團法人台灣民意基金會今（12）日發布民調，問及明（ 2024）年一月總統大選，是否樂見民進黨再次贏得大選，繼續執政時，結果發現僅 19.7%表達非常樂見， 22%指還算樂見， 19.5%指不太樂見， 27.8%指一點也不樂見， 9%沒意見， 2.1%不知道、拒答。換句話說，二十歲以上台灣人中，四成二樂見 2024民進黨繼續執政， 四成七不樂見。

台灣民意基金會董事長游盈隆教授說，從民調看來，不樂見者民進黨下個四年繼續執政的受訪民眾比例，比樂見者多 5.6 個百分點，這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是經過蔡英文總統七年執政，多數民眾並未認同民進黨執政表現；從年齡群來看，不認同者在45歲以上至65歲以下的不同世代皆逾半。

在外界普遍認為民進黨票倉的年輕族群中，20-24歲受訪民眾中四成二樂見繼續執政，四成二不樂見； 25-34歲間有三成四樂見，四成六不樂見，不樂見比例雖未過半，但已超過認同民進黨繼續執政者。

游盈隆說，從傳統台灣地緣政治角度看， 過半數選民不樂見民進黨 2024再度執政的地區有台北市、桃竹苗、中彰投和基宜花東金馬；新北市和高雄市是多數樂見，雲嘉南則是樂見與不樂見旗鼓相當。再深入去看，最近事情很多的台南市，約四成三樂見民進黨 2024繼續執政，但也有四成二不樂見，這是否意味民進黨後院失火？意味嚴重政治後果可能降臨？游盈隆指後續發展值得密切觀察。