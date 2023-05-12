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台灣民眾黨主席柯文哲證實郭台銘深夜造訪　但沒談「XX配」或立委選舉

至於雙方會面的消息是郭台銘放的嗎？柯文哲說，一定不是我、也不可能是陳佩琪。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/12 12:29
(圖/中央社檔案照片) 

(圖/中央社檔案照片) 

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘傳出10日夜會台灣民眾黨主席柯文哲。柯文哲今天(12日) 證實雙方會面，他也跟郭台銘提到，連國民黨總統徵召的比賽規則都不清楚，還去跟人家參加比賽，到時候結果出來，你們要怎麼決定？

聯合報今天報導，郭台銘10日結束澎湖的行程後，於當天晚間夜奔柯文哲住處密會。

柯文哲上午受訪時表示，郭台銘最近到處在請益，當天因柯文哲行程很滿，郭台銘因此說晚上10時要到家裡拜訪，也不能拒絕，就讓他來。

柯文哲說，當天已經很晚了，雙方談不到半個小時，現場只有他跟郭台銘在場，他還跟太太陳佩琪說不用聽了，可以去休息了。

柯文哲說，他有跟郭台銘提到，國民黨的總統徵召的比賽規則是什麼，你連比賽規則都不清楚，還去跟人家參加比賽，到時候結果出來，你們要怎麼決定？

媒體問到，有沒有談到立委選舉，中央社引述柯文哲表示，有關XX配、立委選舉等，都沒有談到，郭台銘也只說，會盡量爭取國民黨的支持。

媒體追問，有沒有談到如果最後出線的不是郭台銘會怎麼辦？如果郭台銘沒出線，會找他合作進行下一步？柯文哲說，沒有辦法替郭台銘回答，但跟他本來就認識，特別是當時為了新竹市長高虹安的事情，也有私底下談過幾次，但自己也會盡量爭取所有的支持。

至於雙方會面的消息是郭台銘放的嗎？柯文哲說，一定不是我、也不可能是陳佩琪。
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