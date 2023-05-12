日本頻強調台灣海峽和平穩定重要性　謝長廷：盼成全世界共識

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）對於日本首相岸田文雄說台海和平穩定的重要性一事，駐日代表謝長廷昨天接受台媒訪問時表示，這是世界共同的利益，盼能成為七大工業集團（G7）的共識並擴至G20及全世界。

據日本經濟11日報導，岸田表示，台灣海峽的和平穩定，對日本及整個國際社會的和平繁榮都很重要，望藉由對話和平解決，4月G7外長會議上已達成共識，期待下週的廣島G7高峰會上，理念相同國家也能達成共識。

據中央社報導，謝長廷於記者會表示，日本這3年來，都在國際會議中強調台灣海峽和平穩定的重要，例如與他國國防外交部長級會談（2加2會談）、領袖會談或美日印澳「四方安全會談」（Quad）等。

他指出，台灣海峽的和平穩定不容許任何國家、任何霸權用武力片面改變，這樣的觀念是世界及國際社會的利益，希望能成為G7的共識，擴大到20國集團（G20）和全世界，因為和平是全世界的共同利益，也是核心利益，期盼日本扮演領航者，在這方面對世界有更大的影響力。

日本是今年G7輪值主席國，G7領袖峰會19日至21日將在廣島舉行。

謝長廷表示，G7領袖峰會台灣沒參加，但有期待，希望日本大力推動「反對以武力改變現狀」的主張能持續被國際社會接受並成為共識。此外，日本推動「無核武世界」的實現，這是和平的重要條件。盼日本的影響力更大，這對台灣也有利。

他指出，最近國際社會往來頻繁，對台灣很關注，議題幾乎都是繞著台海和平穩定。這代表國際自由社會與威權主義社會的不同。

3月底履新的中國駐日大使吳江浩4月底曾說，「台灣有事就是日本有事」的說法荒唐無稽，若日本把台灣議題和安全保障政策連結，將使日本民眾被帶入火坑。

謝長廷對此回應，因並非針對台灣，不便多作批評，但外交人員語帶恐嚇，不是好的外交，除非事情很嚴重才語帶威脅或恐嚇。說要帶入火坑，那是誰來放火呢？

日本外相林芳正10日於眾議院外務委員會答詢時也表示，吳江浩的發言極不妥適，日本已透過外交管道提出嚴正抗議。他強調，台海和平穩定對日本的安全保障很重要。

日本最大在野黨立憲民主黨籍眾議員松原仁10日在推特（twitter）發文表示，日本政府應代表日本國民堂堂正正提出譴責；如果僅低調表達遺憾，只讓人以為日本怕中國。

日本參議員佐藤正久也推文表示，如果不對戰狼嚴格一點，戰狼會得寸進尺，反覆為之，日本政府應採取和加拿大一樣的作法。

屢次發表戰狼言論掀起外交風波的中國駐法國大使盧沙野傳將「返國述職」，謝長廷說對此表示，中國的戰狼外交顯然不利，戰狼是要咬人嗎？