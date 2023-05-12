台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳

台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café迎接繽紛初夏，即日起至6月30日端出台灣當季鮪魚暢快吃到飽，主廚團隊特別於日式料理餐檯和海鮮吧推出多樣鮪魚美饌，包含鮪魚酪梨加州捲、日式鮪魚生盤佐泰式醬及鮪魚土佐燒等十多道鮪魚料理，為增加用餐食趣，每週五晚間還有精采的主廚鮪魚秀，週末再加碼推出液態氮鮪魚韃靼等限定佳餚，把握鮪魚季嚐鮮！自助午、晚餐每位1,580元起！

週五晚餐限定 主廚鮪魚秀

遠東Café不僅用寰宇美食滿足饕客的味蕾，主廚團隊在開放式廚房現場料理也是一種視覺饗宴，為重現海鮮市場熱鬧景象，主廚團隊特別於活動期間每週五晚上準備了精采絕倫的鮪魚秀。將重達25公斤、全長約80公分的鮪魚現場解體，表演刀起刀落的專業片魚，並準備主廚特製液態氮鮪魚韃靼限定佳餚，炙燒過的鮪魚加上清甜蘿蔔絲，將和風柚子冰沙以液態氮急速冷凍後放在鮪魚上，鮮美魚肉與沁涼綿密的冰沙呈現絕妙口感，氮氣煙霧也帶來驚奇有趣的視覺效果，此道主廚特製佳餚於週末假日午餐與晚餐也會加碼供應。

「鮪魚極鮮饗宴」主廚推薦菜色

鮪魚酪梨加州捲、鮪魚捲壽司

主廚團隊於日式料理餐檯推出各式鮪魚捲壽司，飽滿Q彈的壽司米中包入酪梨、玉子燒及小黃瓜，新鮮鮪魚片包裹其外，再刷上主廚獨家秘製的橙醋醬，製成層次豐富的鮪魚酪梨加州捲。看似簡單的鮪魚壽司捲則是包入紫蘇葉、白蘆筍及醃蘿蔔，紫蘇香氣帶出鮪魚鮮美，清甜的白蘆筍與酸爽醃蘿蔔豐富了口感。主廚還準備了醃鯖魚加州捲，加入小黃瓜、蟹肉棒及乾瓢提升風味，經典純粹的壽司捲絕對讓人充滿幸福感！

冷盤 鮪魚土佐燒

「土佐燒」是一種日式料理手法，又稱「鰹魚半敲燒」，主廚使用柴魚高湯及特製橙醋汁熬製醬汁，整塊鮪魚沾裹上黑白芝麻後，將表面煎至微焦，並鋪在紅洋蔥絲上，最後淋上熬好的醬汁，醋汁及芝麻香氣為魚肉增添鮮美層次。

日式鮪魚生盤佐泰式醬

這是一道非常適合夏季的生食料理，主廚特製的泰式醬，將棕櫚糖、魚露、檸檬以一比一調製，再加上炒香的糯米粉、檸檬葉及辣椒碎，將其磨成粉後與醬汁跟生鮪魚丁拌勻，鋪至青檸片及洋蔥絲上，口感清爽又開胃，讓人忍不住一口接一口。

半熟鮪魚尼斯沙拉

主廚特別將鮪魚外圍裹上香氣四溢的胡椒粒，將其在鐵板煎台上煎出胡椒香氣，魚肉厚度切得恰到好處，晶瑩剔透能吃出生鮪魚的鮮美及軟嫩口感，簡單淋上油醋醬，鮮甜魚肉搭配爽脆生菜，是一道經典的開胃料理！

酥炸鮪魚可樂餅

深受饕客歡迎的日式炸物區不容錯過這道酥炸鮪魚可樂餅，主廚將鮪魚碎、雞蛋、玉米等蔬菜加到馬鈴薯泥中拌勻，塑形後裹上麵包粉，猛油炸熟至金黃色，酥脆的外皮與帶有鮪魚香氣的綿密馬鈴薯泥，再淋上特製日式醬汁，外酥內香的酥炸鮪魚可樂餅，絕對是炸物控必吃美食！

現流魚與鮪魚巧達濃湯

實踐香格里拉集團「自然天成」理念，主廚使用在地天然食材，將台灣近海現流鮮魚加上鮪魚烹煮，鮮味十足的巧達濃湯不僅喝得到濃郁的奶油及洋芋香味，鮮甜的魚肉將濃湯帶到另一個層次，滿滿的海鮮配料及細膩清甜奶香味，滑順不膩口，令人難以忘懷！