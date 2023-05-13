「台語溯源 歡迎指正!」從白居易談到台語

白居易，字樂天，晚號香山居士，是漢唐時期最具代表性的詩人之一，現存的詩作將近三千首。

根據一般史籍的記載，白居易祖籍山西；但根據近代學者的考證，認為白居易其實是龜茲【註1】王族的後裔。也就是說，白居易跟李白【註2】一樣並非中土人士，而是西域人氏。用目前的俗話來說，白居易跟李白都是「老外」。

在中國人普遍的觀念裡，所有歷史上的名人都是所謂的「炎黃子孫」，毫無疑問都屬於所謂的「華夏民族」。因此，他們很難接受白居易跟李白都是「老外」的說法。

前一陣子有韓國學者考證說孔子是「東夷人」的後裔，而韓國自古就是東夷人的居住地，因此推論孔子是韓國人。此事立即引起中國人一貫的民族情緒，紛紛「憤起」。事實上，孔子是不是韓國人應該由證據來判定－－不分青紅皂白動不動就「憤起」，是幼稚的情緒反應，殊不足取。

白居易的作品中最有名的厥為長篇敘事詩《長恨歌》。雖然這首詩的第一句說：「漢皇重色思傾國」，好像講的是漢朝時候的事情，但後世的人均認為這是敘述唐玄宗與楊貴妃之間的淒美愛情故事。

言歸正傳，白居易跟台語究竟有甚麼關係呢？我們就從他的《長恨歌》說起。這首詩的開頭是這樣寫的：

「漢皇重色思傾國，御宇多年求不『得』；

楊家有女初長成，養在深閨人未『識』。」

其中『得』與『識』兩個字應該是押韻的，但用一般中國語來唸卻一點都不押韻：

『得』音「ㄉㄜˊ」；

『識』音「ㄕˋ」。

而用台語來唸卻是完美的押韻：

『得』音「tek」，此處 t =ㄉ；

『識』音「sek」。

再看看《長恨歌》這首詩的結尾：

「在天願作比翼鳥，在地願為連理『枝』；

天長地久有時盡，此恨綿綿無絕『期』。」

其中『枝』與『期』兩個字也應該是押韻的，但用一般中國語來唸也一點都不押韻：

『枝』音「ㄓ」，

『期』音「ㄑ一ˊ」。

而用台語來唸卻是完美的押韻：

『枝』音「ki，即：ㄍ一」；

『期』音「kî，即：ㄍ一ˇ」。

這種現象不但在整篇《長恨歌》裡屢見不鮮，在所有漢唐古詩裡也俯拾即是。例如，李白的詩《上李邕》的開頭：

「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬『里』。

假令風歇時下來，猶能簸卻滄溟『水』。」

其中『里』與『水』兩個字應該是押韻的，但用一般中國語來唸卻一點都不押韻：

『里』音「ㄌ一ˇ」；

『水』音「ㄕㄨㄟˇ」。

而用台語來唸卻是完美的押韻：

『里』音「lí」，即「ㄌ一ˋ」；

『水』音「súi」，即「ㄙㄨ一ˋ」。

由此可見台語跟古漢語是相通的，而目前的中國語則偏離古漢語甚多。所以我們一直強調台語是正統的古漢語後裔，是有根據的。

在過去威權時期，執政當局曾經嚴厲禁止大家說「方言」；他們所謂的「方言」主要是指台語。但事實證明，台語才是古漢語的嫡系傳人，而目前的中國語只不過是北京一帶的方言罷了－－孰為正統，孰為方言，其理甚明。

由此觀之，當時當局禁止說台語的作法，無異是「乞者趕廟公」的荒謬行徑也。

【註1】根據《隋書·龜茲》的記載：「龜茲國，漢時舊國，都白山之南百七十里，東去焉耆九百里，南去于闐千四百里，西去疏勒千五百里，西北去突厥牙六百餘里，東南去瓜州三千一百里。龜茲王姓白，字蘇尼咥。都城方六里。勝兵者數千。風俗與焉耆同。」

【註2】根據ㄧ般史籍的記載，李白祖籍綿州昌隆縣(今四川省江油市)青蓮鄉(今青蓮鎮)。但根據近代學者的考證，李白係出生於當時西域的「碎葉」(Suyab)，即今吉爾吉斯國(Kyrgyzstan)北部的托克馬克(Tokmak)市附近；直到四歲時(西元705年)，他才跟隨父親李客遷居蜀地，入籍綿州。