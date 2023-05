世衛WHO：猴痘疫情不再是國際關注公衛緊急事件

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)世界衛生組織(WHO)於11日(本週四)宣布,猴痘(Mpox)疫情不再是國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)。

從2022年1月起截至2023年4月,Mpox已在111個國家現蹤,全球累計逾87,000例通報確診、140例死亡,其中美國就佔了超過30,000例。

隨著疫苗普及和防疫的意識提高,數月來新增病例數不斷下降,WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,過去3個月通報的病例與再之前的90天相比減少了90%。

WHO的Mpox緊急委員會聯合主席Nicola Low博士提醒,儘管病例數下降,但Mpox病毒仍在繼續傳播,未來仍有大規模捲土重來的機率,尤其是知識方面存在著差距,許多資源不足的國家因缺乏診斷、抗病毒藥物和疫苗的情況下,無法有效控制疫情,若病毒無法在這些高風險族群中得到良好控制的話,仍會在全球散播。

譚德塞說,過去一年爆發的疫情,患者大多集中在男同性戀、雙性戀或有男男間性行為的族群,但其實與Mpox患者有親密接觸的任何人都有染疫的風險,猴痘汙名化不但阻礙感染者求助,還減低民眾對病毒的警覺性。

他提醒,Mpox病毒可透過接觸患者的體液、瘡或被病毒污染的衣物、床上用品等物品傳播,即便風險不高,但處在密閉空間內,「飛沫、空氣傳播」也可能是一個傳染途徑。

譚德塞提醒,儘管Mpox和Covid-19不再是國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC),但仍有捲土重來的可能性,這兩種病毒仍在繼續傳播,並威脅我們的健康和性命。

The Emergency Committee on #mpox met for the fifth time yesterday, advising @DrTedros that the multi-country outbreak is no longer a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).



⏩The WHO Director-General accepted the Committee’s advice. Full Statement:… pic.twitter.com/kGzbQf2r3v