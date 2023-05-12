世衛WHO：猴痘疫情不再是國際關注公衛緊急事件

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）於11日（本週四）宣布，猴痘（Mpox）疫情不再是國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。

從2022年1月起截至2023年4月，Mpox已在111個國家現蹤，全球累計逾87,000例通報確診、140例死亡，其中美國就佔了超過30,000例。

隨著疫苗普及和防疫的意識提高，數月來新增病例數不斷下降，WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，過去3個月通報的病例與再之前的90天相比減少了90%。

WHO的Mpox緊急委員會聯合主席Nicola Low博士提醒，儘管病例數下降，但Mpox病毒仍在繼續傳播，未來仍有大規模捲土重來的機率，尤其是知識方面存在著差距，許多資源不足的國家因缺乏診斷、抗病毒藥物和疫苗的情況下，無法有效控制疫情，若病毒無法在這些高風險族群中得到良好控制的話，仍會在全球散播。

譚德塞說，過去一年爆發的疫情，患者大多集中在男同性戀、雙性戀或有男男間性行為的族群，但其實與Mpox患者有親密接觸的任何人都有染疫的風險，猴痘汙名化不但阻礙感染者求助，還減低民眾對病毒的警覺性。

他提醒，Mpox病毒可透過接觸患者的體液、瘡或被病毒污染的衣物、床上用品等物品傳播，即便風險不高，但處在密閉空間內，「飛沫、空氣傳播」也可能是一個傳染途徑。

譚德塞提醒，儘管Mpox和Covid-19不再是國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），但仍有捲土重來的可能性，這兩種病毒仍在繼續傳播，並威脅我們的健康和性命。

The Emergency Committee on #mpox met for the fifth time yesterday, advising @DrTedros that the multi-country outbreak is no longer a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).



⏩The WHO Director-General accepted the Committee’s advice. Full Statement:… pic.twitter.com/kGzbQf2r3v — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2023

Mpox大小事

Mpox病毒自1958年首次從研究用猴子身上被發現而被命名「猴痘」(Monkeypox)，為了避免種族歧視，世界衛生組織（WHO）於2022年11月28日宣布，將猴痘英文名稱由「monkeypox」改為「Mpox」。

Mpox屬人畜共通傳染病，在2022年4月以前，主要都是由齧齒動物和靈長類動物傳播給人類，人傳人機率相對少見，疫區以西非和中非地區為主。

但自2022年5月7在英國發現首例非疫區個案後，疫情以迅雷不及掩耳的速度襲捲全球，特別是歐洲和北美，且這些患者幾乎都有男男間性行為。發病後症狀多半輕微，如發燒、肌肉痠痛、發冷、疲倦與紅疹起疱等，但一旦染疫，感染例長達數週，但皮膚病灶是相當痛苦的折磨。

WHO於2022年7月23日宣布，猴痘已符合全球公共衛生緊急事件之定義（PHEIC），意味著各國必須採取進一步因應措施、投入更多資源以防止疫情擴散。