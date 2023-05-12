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台灣板橋慈惠宮媽祖生日•郭台銘首度同框侯友宜　一同點燃「起馬炮」

兩人今天（12日) 一早分別到板橋慈惠宮恭祝媽祖生日，致詞時都各自強調與媽祖淵源。這是郭台銘表態爭取國民黨2024年總統參選提名後，2人首度同台。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/12 10:26
鴻海創辦人郭台銘（前左2）與新北市長侯友宜（前右2）12日一早到板橋慈惠宮恭祝媽祖生日，這是郭台銘表態爭取國民黨2024年總統參選提名後...

鴻海創辦人郭台銘（前左2）與新北市長侯友宜（前右2）12日一早到板橋慈惠宮恭祝媽祖生日，這是郭台銘表態爭取國民黨2024年總統參選提名後...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜今天（12日) 一早分別到板橋慈惠宮恭祝媽祖生日，2人各自致詞時都強調與媽祖淵源。這是郭台銘表態爭取國民黨2024年總統參選提名後，2人首度同台。

新北市板橋慈惠宮為板橋區4大古廟，建廟至今已有超過270年歷史。今天適逢農曆3月23日天上聖母聖誕，郭台銘上午6時50分就抵達板橋慈惠宮參拜。

郭台銘說，「這是生我、養我、育我的聖母聖地」，他小時候每年都參加這個祭拜，今天正好是聖母聖誕，他能回來參加媽祖宮遶境活動起駕典禮，感到很榮幸，也希望活動順利、圓滿。

他表示，希望媽祖能夠帶給兩岸和平、台灣經濟繁榮，帶給台灣未來新世代新和平。

郭台銘約在上午7時15分進廟休息，侯友宜在上午7時30分抵達並進廟參拜。

侯友宜致詞時指出，他每年在板橋媽祖生日都會到這裡，也希望藉媽祖遶境祈福，讓新北市平安，讓國家太平、風調雨順。

他表示，他小時候就住在嘉義朴子配天宮旁，「媽祖看我長大」，他到北部打拚，媽祖疼惜每一個人，用這個心情，大家一起團結一起走。

侯友宜說，謝謝板橋媽祖，在他當新北市長期間廟方出錢出力，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間捐新台幣1000萬元，協助防疫讓疫情能順利過去。新北市是台灣最大市，不分你我、族群與政黨，媽祖都會保佑大家，「我們都是一家人」。

他表示，媽祖保佑，國家一定越來越好，人民會越來越安定，祝福媽祖，保佑台灣會更好。

侯友宜致詞結束後，郭台銘現身並上前與侯友宜握手、聊天，2人互動熱絡，不僅一起點燃首發起馬炮」(下圖) (編按: 古習俗，媽祖出巡前，廟方通知信徒準備集合的信號彈) ，隨後還一起勾手、揮手讓媒體拍攝。

台灣板橋慈惠宮媽祖生日•郭台銘首度同框侯友宜　一同點燃「起馬炮」

(上圖與下圖/中央社)台灣板橋慈惠宮媽祖生日•郭台銘首度同框侯友宜　一同點燃「起馬炮」

媒體提問，2人互動時，郭台銘為什麼這麼開心，是否很久沒見到侯友宜。對此，郭台銘說，中華民國要勝利、和平、繁榮、起飛，為什麼不高興。

媒體詢問，不管國民黨徵召誰，是否都可以合作。郭台銘回答，「秘密」。

台灣板橋慈惠宮媽祖生日•郭台銘首度同框侯友宜　一同點燃「起馬炮」
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更新時間 : 2023-05-12 14:15 GMT+08:00

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