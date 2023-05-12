台北當代首日現人潮畫廊創佳績　聯合總監岳鴻飛推三大必看亮點

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北當代藝博會（簡稱台北當代）聯合總監岳鴻飛推薦三大必看畫廊。

第四屆台北當代藝博會今（11）日於南港展覽館登場，聚集90家國內外畫廊，包含重量級的藍籌畫廊Gagosian、季豐軒、David Zwirner等，其中30家為首次參展，聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）預估將吸引4萬人入場，經記者實地走訪，今晚貴賓預展已現排隊人潮，距離閉展前半小時還有人潮等待入場。

岳鴻飛認為，今年藝博會狀況會比去年好，但在亞洲還需要兩至三年恢復到疫情前，不過台灣的收藏家還是非常有活力。他建議大家不要急著找展品亮點，放下壓力找到自己喜歡的比較重要。



距離閉展半小時排隊人潮仍未散去。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

岳鴻飛推薦幾家在亞洲罕見的畫廊及藝術家，包含David Zwirner Gallery的Robert Ryman、紐約Eric Firestone Gallery帶來50及60年代女性畫家作品、倫敦Richard Saltoun Gallery帶來抽象藝術家李元佳作品。

至於面向整體台灣藝術市場，台北當代共同創辦人暨聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）樂觀看到疫情後人潮回流藝博會，他表示，新冠肺炎疫情時人們多在家透過網路找自己喜歡的作品，但現在是那些當初在觀望的藏家出手的好機會，他相信大家還是喜歡面對面的接觸藝術，加上疫情期間許多長期旅居國外的台灣人返台，他們不僅年輕化藝術市場更注入國際性。

今日開展首日，當代唐人藝術中心已售出約10件作品；三度參加台北當代的上海Gallery Vacancy掛在牆上的7件作品，來自比利時新銳藝術家Laurens Leriers全部完售。

Gallery Vacancy創辦人禚宇祥透露，藏家多為35歲至55歲年輕藏家，有來自台北、南韓、法國等，畫廊經常參與國際博覽會取得曝光度，加上自己是台灣人，此次來台北當代更能和在地藏家互動有連結。