Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

台北當代首日現人潮畫廊創佳績　聯合總監岳鴻飛推三大必看亮點

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/05/12 00:20
台北當代2023吸引90間畫廊參展。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

台北當代2023吸引90間畫廊參展。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北當代藝博會（簡稱台北當代）聯合總監岳鴻飛推薦三大必看畫廊。

第四屆台北當代藝博會今（11）日於南港展覽館登場，聚集90家國內外畫廊，包含重量級的藍籌畫廊Gagosian、季豐軒、David Zwirner等，其中30家為首次參展，聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）預估將吸引4萬人入場，經記者實地走訪，今晚貴賓預展已現排隊人潮，距離閉展前半小時還有人潮等待入場。

岳鴻飛認為，今年藝博會狀況會比去年好，但在亞洲還需要兩至三年恢復到疫情前，不過台灣的收藏家還是非常有活力。他建議大家不要急著找展品亮點，放下壓力找到自己喜歡的比較重要。

台北當代首日現人潮畫廊創佳績　聯合總監岳鴻飛推三大必看亮點
距離閉展半小時排隊人潮仍未散去。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

岳鴻飛推薦幾家在亞洲罕見的畫廊及藝術家，包含David Zwirner Gallery的Robert Ryman、紐約Eric Firestone Gallery帶來50及60年代女性畫家作品、倫敦Richard Saltoun Gallery帶來抽象藝術家李元佳作品。

WOAW重返台北當代！奈良美智欽點香港新銳藝術家參展　理工男從繪畫釋放自由靈魂

至於面向整體台灣藝術市場，台北當代共同創辦人暨聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）樂觀看到疫情後人潮回流藝博會，他表示，新冠肺炎疫情時人們多在家透過網路找自己喜歡的作品，但現在是那些當初在觀望的藏家出手的好機會，他相信大家還是喜歡面對面的接觸藝術，加上疫情期間許多長期旅居國外的台灣人返台，他們不僅年輕化藝術市場更注入國際性。

今日開展首日，當代唐人藝術中心已售出約10件作品；三度參加台北當代的上海Gallery Vacancy掛在牆上的7件作品，來自比利時新銳藝術家Laurens Leriers全部完售。

Gallery Vacancy創辦人禚宇祥透露，藏家多為35歲至55歲年輕藏家，有來自台北、南韓、法國等，畫廊經常參與國際博覽會取得曝光度，加上自己是台灣人，此次來台北當代更能和在地藏家互動有連結。

【攻略】台北當代齊聚90間畫廊亮點展品揭曉　工作室開放趴踢、10萬片鏡面馬賽克冥想室搶先看！
台北當代

相關新聞

【攻略】台北當代齊聚90間畫廊亮點展品揭曉　工作室開放趴踢、10萬片鏡面馬賽克冥想室搶先看！
【攻略】台北當代齊聚90間畫廊亮點展品揭曉　工作室開放趴踢、10萬片鏡面馬賽克冥想室搶先看！
2023/05/02 20:57
台北當代公布90間參展畫廊名單　必看卓納、高古軒重磅回歸！
台北當代公布90間參展畫廊名單　必看卓納、高古軒重磅回歸！
2023/03/18 17:06
台北當代變防空洞！藝術家對戰爭來臨前的準備　暗黑浪漫直搗人性深淵
台北當代變防空洞！藝術家對戰爭來臨前的準備　暗黑浪漫直搗人性深淵
2023/03/14 17:27
紙堆成的假建築！台灣名導蔡明亮電影「類禪修班」　聶永真、田中央「超出建築」首檔大展登場
紙堆成的假建築！台灣名導蔡明亮電影「類禪修班」　聶永真、田中央「超出建築」首檔大展登場
2023/02/12 16:50
台北當代強勢回歸！限量NFT藝術家名單搶先看　開幕夜公共藝術把星空搬進室內
台北當代強勢回歸！限量NFT藝術家名單搶先看　開幕夜公共藝術把星空搬進室內
2022/05/19 16:47

更新時間 : 2023-05-12 02:52 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
【台灣台中捷運意外】 乘客質疑已見吊臂仍發車釀禍 中捷稱通報時間太近反應不及
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
【紓壓必看】捷克塗鴉先驅Jan Kalab台北個展　繪畫成參禪專注當下回歸寧靜
【紓壓必看】捷克塗鴉先驅Jan Kalab台北個展　繪畫成參禪專注當下回歸寧靜
【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
【更新】台灣上市公司雄獅8日晚間發重訊: 配合檢警單位依法執行搜索調查
【更新】台灣證交所: 泰山企業多次違反重大訊息申報規定•罰款300萬限期補正
【更新】台灣證交所: 泰山企業多次違反重大訊息申報規定•罰款300萬限期補正
【給郭台銘的一封信】曹興誠提出三問 指謫老郭「不獨」論述薄弱、身邊一堆蠢人
【給郭台銘的一封信】曹興誠提出三問 指謫老郭「不獨」論述薄弱、身邊一堆蠢人
〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改
〈時評〉台灣的選制要改　選民心態更要改
台中捷運意外•台北捷運局派工程隊支援修復隔音牆　另啟動北市工地勞檢
台中捷運意外•台北捷運局派工程隊支援修復隔音牆　另啟動北市工地勞檢
台灣全家超商沙拉驗出「李斯特菌」 7個小撇步防病從口入
台灣全家超商沙拉驗出「李斯特菌」 7個小撇步防病從口入
總是被蚊子叮滿頭包？美國研究：可能與沐浴產品有關
總是被蚊子叮滿頭包？美國研究：可能與沐浴產品有關