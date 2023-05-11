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WOAW重返台北當代！奈良美智欽點香港新銳藝術家參展　理工男從繪畫釋放自由靈魂

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/05/11 22:42
香港新銳藝術家章柱基於台北當代藝博會展出。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

香港新銳藝術家章柱基於台北當代藝博會展出。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)香港Woaw Gallery重返台北當代藝博會（簡稱台北當代），精選12位藝術家展出，自即日起展至5月14日止。

Woaw Gallery 隔三年後再度於台北當代亮相，創辦人潘世亨把12位風格各異的藝術家、25件作品齊聚一堂，從抽象具象到卡通，包含Charlie Roberts、Travis Christian、James Ulmer等，於南港展覽館一館A02展位登場，台北當代今日開放貴賓預展，因為先前已於社群媒體上曝光參展消息，潘世亨表示過半展品已有藏家詢問。

特別的是，此次參展的香港藝術家章柱基（Kila Cheung）也來台，先前曾於台北舉辦個展，但因疫情無法來台，此次雖只展出一件繪畫，但也親到現場和觀眾互動。

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章柱基創作曾被日本當代藝術家奈良美智看好並納入收藏，奈良先前曾於推特上表示Kila承襲他的本格精神，不僅是表面而已。現年37歲的章柱基曾學過電腦遊戲、動畫、多媒體藝術等，但因為崇尚自由走上全職藝術家，童趣風格及溫暖色調的繪畫，很難和戴眼鏡的保守理工男連在一起，呈現極大反差。

章柱基創作常出現搖滾及反叛的元素，他形容自己比較保守會照規矩走，個性也比較有條理，現實生活中不會裸泳，就讓裸體出現在創作裡，透過藝術突破自己並找到自由，也是堅持下去創作的原因。

Woaw 於2019年成立，在北京、香港、新加坡皆有設點。
章柱基
WOAW GALLERY
香港
台北當代

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