老饕最愛的馬加剪　新北市歡迎民眾來東北角享用美味

臺灣東北角海域有兩大洋流交會， 漁業資源豐富且多樣，許多當季鮮美漁產都可在這裡被捕獲。 近期是日本馬加鰆(俗稱馬加剪)的漁期，延繩釣和曳繩釣漁船都在 北部和東北部海域追逐尋找它們的蹤影， 馬加剪是高經濟價值的魚種，肉質鮮甜、海味濃郁而且沒有小刺， 海產店或魚市陳列出來馬加剪， 常常立刻就被眼明手快的消費者買走，新北市漁業處歡迎大家來東北 角旅遊時，也來當地海鮮餐廳享馬加剪料理。

日本馬加鰆體型比較細長、體側多斑點，刺少肉肥。 鰆魚家族屬於鯖科，暖溫性中上層魚類， 主要棲息於大陸棚區的近岸海域，有時會出現於岩岸陡坡或潟湖區， 甚至河口域，是相當典型的表層水域洄游掠食性魚類，其魚性兇猛， 行動敏捷迅速，常會以小群體一起游動覓食。

貢寮區漁會林麗美總幹事表示，曳繩釣漁業的漁船較小通常1人就可 以作業，漁船船舷2側各有1根大竹竿，作業時會展開兩根大竹竿， 將數條曳繩繫於船舷的釣竿，利用繩端的活魚餌或假餌，來誘釣中、 上層水域的洄游性魚類如馬加剪，尤其在三貂角附近， 水流碰到岬角形成急流最適合曳繩釣作業，此捕漁法早出晚歸， 在地的海產店都直接到港口等漁船進港， 直接向船長拿現撈的馬加剪呢!

福隆富士海鮮餐廳廚師吳介甫表示，剛好漁船進港有買到一尾3斤重 (約1.8公斤重)的馬加剪，將魚頭魚尾取下切塊做成薑絲魚湯， 魚身切成魚排，分別以乾煎和清蒸的方式料理。 乾煎馬加剪做法就是將魚排放入熱油鍋，將魚排煎至兩面金黃， 簡單撒上胡椒鹽或幾滴檸檬汁， 就是一道鮮嫩可口的乾煎馬加剪魚排。至於清蒸馬加剪魚排， 烹煮料理也非常簡單，魚排抹上薄鹽和橄欖油、擺上些許薑絲， 等水滾後再將魚排放入蒸鍋，大火蒸10分鐘就可以上桌了!

新北市漁業處長張麗珍表示，東北角海濱非常適合旅遊， 這裡除了有福隆沙灘、三貂角燈塔等著名旅遊景點外， 還有當地漁港和漁村，深入當地漁村感受不同的氣息， 體驗在地漁村文化，同時也能到澳底的黑白毛海鮮和客棧船釣小館、 福隆富士海鮮等海鮮餐廳品嚐當季最鮮滋味—馬加剪，品嚐最道地的 海鮮料理!